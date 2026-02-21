睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

記者蕭采薇／綜合報導

星戰迷準備尖叫！距離上一部《STAR WARS：天行者的崛起》已睽違整整7年，盧卡斯影業終於推出影史最強星際父子檔電影《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）。「Man大叔賞金獵人」曼達洛人攜手「超Q星戰金孫」古古的超萌互動，更是讓全球影迷瞬間融化！

▲「超Q星戰金孫」古古這次要攻佔大銀幕了。（圖／盧卡斯影業提供）

星戰金孫狂賣萌 冷酷殺手秒變無奈奶爸

被譽為「全宇宙最可愛星際寶貝」的古古，這次將透過大銀幕萌翻全球！在最新曝光的預告中，開場就趣味十足。調皮的古古在駕駛艙內愛玩地亂按儀表板按鈕，直接導致飛船瞬間熄火，讓平時冷酷無情的曼達洛人當場變成「無奈奶爸」，拿這個小冤家一點辦法也沒有。這對跨星系的另類父子檔，絕對是今年大銀幕最爆笑又感人的組合。

▲《曼達洛人與古古》父子倆踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程。（圖／盧卡斯影業提供）

傳奇影后重磅加盟 佩德羅帕斯卡罕見露臉

這次父子倆踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程，曼達洛人展現硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」此外，影史科幻傳奇影星雪歌妮薇佛也首度加盟星戰宇宙，飾演高層人物並神色凝重地警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」暗示帝國殘存勢力正蠢蠢欲動。

▲「星戰一哥」佩德羅帕斯卡，竟然在這支預告中罕見拿下了頭盔。（圖／盧卡斯影業提供）

更讓粉絲高潮的是，飾演曼達洛人、平時鮮少露臉的「星戰一哥」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），竟然在這支預告中罕見拿下了頭盔！兩代科幻巨星同框飆戲，張力十足。

反派死亡威脅 傳說神獸「密索龍」霸氣現身

預告後段危機四伏，曼達洛人疑似遭到挾持，知名大反派賈霸獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪古古。」然而在生死關頭，曼達洛族傳說中的至高象徵——活生生的「神話密索龍」竟霸氣躍然眼前！超狂的視覺特效不僅讓人大飽眼福，更預示了曼達洛族復興的重要轉折。

▲曼達洛族傳說中的至高象徵—活生生的「神話密索龍」，竟霸氣躍然眼前。（圖／盧卡斯影業提供）

《鋼鐵人》推手執導 新手入坑最佳時機

《曼達洛人與古古》由一手捧紅《鋼鐵人》、成功催生《曼達洛人》影集的強法夫洛（Jon Favreau）親自執導。他將以頂尖視效與「燒錢不手軟」的宇宙級戰鬥，重新定義大銀幕的震撼感。強法夫洛也掛保證，就算沒看過星戰系列作品也完全沒問題，本片絕對是新手粉絲入坑《星際大戰》宇宙的最佳時機！電影將於5月20日在台上映。