ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

記者蕭采薇／綜合報導

星戰迷準備尖叫！距離上一部《STAR WARS：天行者的崛起》已睽違整整7年，盧卡斯影業終於推出影史最強星際父子檔電影《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）。「Man大叔賞金獵人」曼達洛人攜手「超Q星戰金孫」古古的超萌互動，更是讓全球影迷瞬間融化！

▲《曼達洛人與古古》劇照。（圖／盧卡斯影業提供）

▲「超Q星戰金孫」古古這次要攻佔大銀幕了。（圖／盧卡斯影業提供）

星戰金孫狂賣萌　冷酷殺手秒變無奈奶爸

[廣告]請繼續往下閱讀...

被譽為「全宇宙最可愛星際寶貝」的古古，這次將透過大銀幕萌翻全球！在最新曝光的預告中，開場就趣味十足。調皮的古古在駕駛艙內愛玩地亂按儀表板按鈕，直接導致飛船瞬間熄火，讓平時冷酷無情的曼達洛人當場變成「無奈奶爸」，拿這個小冤家一點辦法也沒有。這對跨星系的另類父子檔，絕對是今年大銀幕最爆笑又感人的組合。

▲《曼達洛人與古古》劇照。（圖／盧卡斯影業提供）

▲《曼達洛人與古古》父子倆踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程。（圖／盧卡斯影業提供）

傳奇影后重磅加盟　佩德羅帕斯卡罕見露臉

這次父子倆踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程，曼達洛人展現硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」此外，影史科幻傳奇影星雪歌妮薇佛也首度加盟星戰宇宙，飾演高層人物並神色凝重地警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」暗示帝國殘存勢力正蠢蠢欲動。

▲《曼達洛人與古古》劇照。（圖／盧卡斯影業提供）

▲「星戰一哥」佩德羅帕斯卡，竟然在這支預告中罕見拿下了頭盔。（圖／盧卡斯影業提供）

更讓粉絲高潮的是，飾演曼達洛人、平時鮮少露臉的「星戰一哥」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），竟然在這支預告中罕見拿下了頭盔！兩代科幻巨星同框飆戲，張力十足。

反派死亡威脅　傳說神獸「密索龍」霸氣現身

預告後段危機四伏，曼達洛人疑似遭到挾持，知名大反派賈霸獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪古古。」然而在生死關頭，曼達洛族傳說中的至高象徵——活生生的「神話密索龍」竟霸氣躍然眼前！超狂的視覺特效不僅讓人大飽眼福，更預示了曼達洛族復興的重要轉折。

▲《曼達洛人與古古》劇照。（圖／盧卡斯影業提供）

▲曼達洛族傳說中的至高象徵—活生生的「神話密索龍」，竟霸氣躍然眼前。（圖／盧卡斯影業提供）

《鋼鐵人》推手執導　新手入坑最佳時機

《曼達洛人與古古》由一手捧紅《鋼鐵人》、成功催生《曼達洛人》影集的強法夫洛（Jon Favreau）親自執導。他將以頂尖視效與「燒錢不手軟」的宇宙級戰鬥，重新定義大銀幕的震撼感。強法夫洛也掛保證，就算沒看過星戰系列作品也完全沒問題，本片絕對是新手粉絲入坑《星際大戰》宇宙的最佳時機！電影將於5月20日在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曼達洛人與古古星戰星際大戰

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

17小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

2小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

14小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

18小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

18小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

16小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

5小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

7小時前

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

3小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

18小時前

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

6小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

23小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前2

朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

31分鐘前1

過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

50分鐘前0

希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

59分鐘前41

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

1小時前0

睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

1小時前32

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

1小時前0

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

1小時前10

劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

1小時前0

辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

1小時前21

朱軒洋老家遇大火「愛犬喪命」忍痛拍喜劇　金馬獎座被燒到全黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    17小時前2827
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    2小時前124
  3. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    14小時前82
  4. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    18小時前42
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    18小時前101
  6. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    16小時前62
  7. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    5小時前61
  8. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    7小時前101
  9. 林明禎回家被催婚「霸氣回答26字」
    3小時前81
  10. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    18小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合