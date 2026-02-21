台劇4大女主角經典語錄曝光！　《敗犬女王》霸氣金句戳中所有人的心

記者田暐瑋／綜合報導

偶像劇不知道陪伴了多少少年少女的青春，在我們成長的過程中總有幾部印象深刻的戲劇，隨著劇本愈發成熟，觀眾們對於小情小愛、男主角拯救女主角的這種俗套戲碼也愈來愈疲乏。相反地，有些劇本會更著重在「女主角的成長」，不需要男主角的救贖、不屬於男主角的附屬品，也不用男主角的幫忙才能成功，不依靠男生也可以把自己的人生活得很精采，就讓我們一起來看看在台劇裡有哪些女主角勵志的經典名言。

《敗犬女王》

「不想遇到這些鳥事的話，就只有堅強起來，學會保護自己。」

在《敗犬女王》裡的女主角單無雙就是一個超級事業女強人的例子，身為雜誌社的編輯主管，在工作上展現了驚人的領導力，從國小到大學一直都是名列前茅，出社會後事業上也很成功，完完全全就是現代女性們的最佳榜樣。

她在劇裡曾經說過這句「不想遇到這些鳥事的話，就只有堅強起來，學會保護自己」，是不是也戳中很多人的心呢？不像典型柔柔弱弱的女主角，凡事碰到困難就只想尋求男主角的幫忙，反而她面對問題、碰到鳥事的第一想法就是「靠自己」，與其等著別人來幫你解決，打不如先自己試著想辦法，這種正確的三觀就是偶像劇裡女主角的典範。

《必娶女人》

「這個世界上，沒有平白無故得來的幸福，也沒有自然而然的真愛，幸福是要靠自己搶來的。」

從《必娶女人》裡蔡環真的俐落短髮造型就可以大概看出她的人物設定，她是一名對職場和愛情都有強烈企圖心的女人，還曾經為了追愛跟好姐妹郝勝男反目成仇。雖然總是被身邊的人被認為是狐狸精，但不可否認的是她對每件事情、每個目標的執行力都很強。

「這個世界上，沒有平白無故得來的幸福，也沒有自然而然的真愛，幸福是要靠自己搶來的。」在十分渴望愛情的蔡環真身上我們也可以看到，她並沒有像長髮公主一樣待在城堡裡等待王子的到來，相反地她很積極的去爭取自己的幸福，也許看起來心機，但可恨之人也是有她可取之處的。

《我可能不會愛你》

「曾經讓每個少女期待著它跑快一點，可以長大到能夠擁有人生的第一雙高跟鞋， 可是又讓現在二十九歲的我，會突然懷念起十七歲的那雙，白布鞋。」

《我可能不會愛你》這部台劇也是經典中的經典，女主角程又青是個行動力滿滿、仗義執言、很優秀、很厲害，也很驕傲的女生，而這樣的性格就這麼剛好的能有一個大仁哥可以忍受，也同時理解她。

不過，在這看似無堅不摧的外表下，程又青其實也有一顆柔軟的內心，曾經小時候的我們都想快點長大成人，做自己喜歡的事情、買自己喜歡的東西，在不知不覺被時間推著長大後，想要的東西得到了，卻也會懷念起年輕時的那份純真的美好。

《俗女養成記》

「這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來。」

「這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」

《俗女養成記》裡的陳嘉玲大概是近幾年台劇的女主角裡最貼近大家生活的一位了，沒有女主角光環，她所碰到的困難就是我們台灣孩子們會遇到的，即將40歲卻沒車沒房沒老公沒小孩，在台北打拼的她，渴望能在這個曾經被視為夢想的城市有個自己的家，種種現實卻將她打擊到底。

就算是這樣她也沒有放棄，失去工作、失去愛情哭一哭之後又再重新振作站起來，「這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來。」這句話其實也鼓勵了很多年紀大卻不敢把夢做大的朋友，年齡絕對不是可以限制你的絆腳石，陳嘉玲都可以做到了，電視機前的我們一定也可以。