《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

南韓人氣綜藝《天機試煉場》開播以來話題滿滿，其中一位「神準巫女」盧瑟妃沒有用任何道具，就算到一名登山者失足墜亡的死因，令全場震撼不已。隨著節目播出，她的背景也被挖出，沒想到，3年前竟參加過節目《高中生爸媽3》（고딩엄빠3），揭開悲慘童年，因家暴逃家，卻遇上神棍，19歲遭強迫懷孕誕下一女。

盧瑟妃早在2023年出演過節目《高中生爸媽3》，當時就是以巫女身份出演，並透露自己是單親媽媽育有一女，從小生活在艱困家庭，爸爸甚至會對她家暴，再加上在學校又被霸凌，孤苦無依的她，在網路上認識了一名算命男子，卻被對方誘拐逃家，男子哄騙她自己是「無精症」拒絕避孕，最終導致她19歲那年誕下一女。

沒想到，盧瑟妃生下女兒後，婚後老公竟外遇又家暴，讓她下定決心獨自扶養女兒，2019年離婚成功，為了賺錢養小孩，接受命運踏上巫女的道路。正因如此，「家庭」成了盧瑟妃最脆弱的一面。

不僅如此，盧瑟妃離婚後過得也不順遂，孩子生父在2022年7月突然要求「親子鑒定」，認為女兒非自己親生，大鬧一場提告甚至接受《高中生爸媽3》節目組採訪。而她在《天機試煉場》提到孩子痛哭，也讓網友感慨不已留言「難怪她講到女兒就潰堤了」、「巫女的宿命都不好過」、「原來她還有這一段過往」。