ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）因漸凍人症（ALS）病逝，享年53歲。就在他離世隔天，他在去年11月錄製的生前最後深度專訪曝光。畫面中，曾經風流倜儻的他坐在電動輪椅上，口齒已有些不清，但他面對鏡頭強忍淚水，對著兩個寶貝女兒留下的「最後遺言」，讓全球無數影迷瞬間淚崩。

▲艾瑞克迪恩（Eric Dane）留下最後遺言 。（圖／Netflix）

▲艾瑞克丹恩面對鏡頭，留下最後遺言 。（圖／Netflix）

7歲目睹父親飲彈自盡　「漸凍症」反倒讓他找回自我

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段長達近一小時的訪談，收錄在Netflix全新紀錄片影集《最後一席話》（Famous Last Words）中。艾瑞克丹恩在訪談中坦言，自己7歲那年，在老家的浴室裡目睹父親舉槍自盡，從那一刻起，他的情感世界就徹底封閉了。

諷刺的是，直到幾十年後被診斷出罹患被稱為「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），他才感覺自己的靈魂重新甦醒。「這場病讓我變得柔軟了一些，也更敞開心胸。」艾瑞克丹恩苦笑著說：「當你的一切都被剝奪，只剩下『你自己』時，你才會用一種很殘酷的方式意識到——原來，你一直以來都是完整的、足夠的。」

▲艾瑞克丹恩證實罹患漸凍人。（圖／路透）

▲艾瑞克丹恩曾在《實習醫生》飾演風流倜黨的整形醫生，風靡全球。（圖／路透）

坐在輪椅上面對鏡頭　最後喊話前妻與雙女：妳們是我的全部

影片中，艾瑞克丹恩的語速緩慢且含糊，但他依然思路清晰地回顧了自己30多年的演藝生涯。他自嘲以前總愛抱怨，「但這趟患病之旅，我的精神卻出奇地振奮。」

在專訪的最後幾分鐘，艾瑞克丹恩直視鏡頭，眼眶泛著淚水，聲音微微顫抖地對15歲的 Billie 和14歲的 Georgia 喊話：「Billie 和 Georgia，妳們是我的心肝寶貝。妳們是我的全部。晚安，我愛妳們。這就是我的遺言。」

他也罕見地談及了與前妻蕾貝嘉蓋哈特（Rebecca Gayheart）的感情。兩人在2004年結婚，雖然於2017年分居，但從未正式完成離婚手續。艾瑞克丹恩深情地表示：「我從未像愛蕾貝嘉那樣，如此深刻地愛過另一個女人。」

▲艾瑞克迪恩（Eric Dane）留下最後遺言 。（圖／Netflix）

▲艾瑞克丹恩在去年11月錄製《最後一席話》。（圖／Netflix）

從《實習醫生》到《高校十八禁》　「花心大少」用尊嚴迎戰病魔

回首一生，艾瑞克丹恩曾長年與毒品和酒精成癮搏鬥，也因此對他在熱門影集《高校十八禁》（Euphoria）中飾演的複雜雙面人父親「卡爾」特別有共鳴。「我知道那種內在與外在不符的感覺。」他說道。

他在《實習醫生》中飾演的整形外科醫師「Mark Sloan」原本只是一次性的客串角色，卻因為引發了粉絲空前的狂熱，硬是被編劇改寫成常駐男主角。如今這位曾經迷倒眾生的男神，選擇用最真實、脆弱卻勇敢的面貌向世界告別。

他鼓勵女兒們要活在當下，找到讓自己每天有動力起床的熱情，就像演戲曾陪伴他度過最黑暗的日子一樣。「這場病正在慢慢奪走我的身體，但它永遠無法奪走我的靈魂。」艾瑞克丹恩在訪談尾聲堅定地說：「我希望我證明了一件事——你可以面對任何事。你可以帶著尊嚴，去面對生命的終點，甚至是地獄。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

艾瑞克丹恩Eric Dane

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

17小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

2小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

14小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

18小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

18小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

16小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

5小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

7小時前

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

3小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

18小時前

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

6小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

23小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前2

朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

31分鐘前1

過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

50分鐘前0

希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

59分鐘前41

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

1小時前0

睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

1小時前32

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

1小時前0

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

1小時前10

劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

1小時前0

辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

1小時前21

朱軒洋老家遇大火「愛犬喪命」忍痛拍喜劇　金馬獎座被燒到全黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    17小時前2827
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    2小時前124
  3. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    14小時前82
  4. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    18小時前42
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    18小時前101
  6. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    16小時前62
  7. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    5小時前61
  8. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    7小時前101
  9. 林明禎回家被催婚「霸氣回答26字」
    3小時前81
  10. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    18小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合