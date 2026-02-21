艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）因漸凍人症（ALS）病逝，享年53歲。就在他離世隔天，他在去年11月錄製的生前最後深度專訪曝光。畫面中，曾經風流倜儻的他坐在電動輪椅上，口齒已有些不清，但他面對鏡頭強忍淚水，對著兩個寶貝女兒留下的「最後遺言」，讓全球無數影迷瞬間淚崩。

▲艾瑞克丹恩面對鏡頭，留下最後遺言 。（圖／Netflix）

7歲目睹父親飲彈自盡 「漸凍症」反倒讓他找回自我



這段長達近一小時的訪談，收錄在Netflix全新紀錄片影集《最後一席話》（Famous Last Words）中。艾瑞克丹恩在訪談中坦言，自己7歲那年，在老家的浴室裡目睹父親舉槍自盡，從那一刻起，他的情感世界就徹底封閉了。

諷刺的是，直到幾十年後被診斷出罹患被稱為「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），他才感覺自己的靈魂重新甦醒。「這場病讓我變得柔軟了一些，也更敞開心胸。」艾瑞克丹恩苦笑著說：「當你的一切都被剝奪，只剩下『你自己』時，你才會用一種很殘酷的方式意識到——原來，你一直以來都是完整的、足夠的。」

▲艾瑞克丹恩曾在《實習醫生》飾演風流倜黨的整形醫生，風靡全球。（圖／路透）

坐在輪椅上面對鏡頭 最後喊話前妻與雙女：妳們是我的全部

影片中，艾瑞克丹恩的語速緩慢且含糊，但他依然思路清晰地回顧了自己30多年的演藝生涯。他自嘲以前總愛抱怨，「但這趟患病之旅，我的精神卻出奇地振奮。」

在專訪的最後幾分鐘，艾瑞克丹恩直視鏡頭，眼眶泛著淚水，聲音微微顫抖地對15歲的 Billie 和14歲的 Georgia 喊話：「Billie 和 Georgia，妳們是我的心肝寶貝。妳們是我的全部。晚安，我愛妳們。這就是我的遺言。」

他也罕見地談及了與前妻蕾貝嘉蓋哈特（Rebecca Gayheart）的感情。兩人在2004年結婚，雖然於2017年分居，但從未正式完成離婚手續。艾瑞克丹恩深情地表示：「我從未像愛蕾貝嘉那樣，如此深刻地愛過另一個女人。」

▲艾瑞克丹恩在去年11月錄製《最後一席話》。（圖／Netflix）

從《實習醫生》到《高校十八禁》 「花心大少」用尊嚴迎戰病魔

回首一生，艾瑞克丹恩曾長年與毒品和酒精成癮搏鬥，也因此對他在熱門影集《高校十八禁》（Euphoria）中飾演的複雜雙面人父親「卡爾」特別有共鳴。「我知道那種內在與外在不符的感覺。」他說道。

他在《實習醫生》中飾演的整形外科醫師「Mark Sloan」原本只是一次性的客串角色，卻因為引發了粉絲空前的狂熱，硬是被編劇改寫成常駐男主角。如今這位曾經迷倒眾生的男神，選擇用最真實、脆弱卻勇敢的面貌向世界告別。

他鼓勵女兒們要活在當下，找到讓自己每天有動力起床的熱情，就像演戲曾陪伴他度過最黑暗的日子一樣。「這場病正在慢慢奪走我的身體，但它永遠無法奪走我的靈魂。」艾瑞克丹恩在訪談尾聲堅定地說：「我希望我證明了一件事——你可以面對任何事。你可以帶著尊嚴，去面對生命的終點，甚至是地獄。」