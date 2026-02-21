劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

記者潘慧中／綜合報導

劉品言向來獨立堅強，但在農曆春節期間，她罕見發長文吐露過去一年被迫面對的脆弱時刻，「去年給我的功課是示弱」，這段從受傷到迎來新身分的心路歷程，讓大批粉絲看了直呼心疼又感動。

▲連晨翔甜蜜餵食劉品言。



照片中，可以看到劉品言與連晨翔穿著充滿喜氣的紅色情侶連帽上衣，兩人頭靠著頭、對著鏡頭露出燦爛笑容。在另一張居家照中，她身穿舒適的粉色系上衣，懷裡抱著熟睡的女兒，老公則在一旁貼心地親手餵她吃東西，讓外界感受到她被愛包圍的幸福感。

▲▼劉品言和連晨翔穿著一樣的喜氣情侶裝。



迎來農曆馬年，劉品言有感而發地說，帶著新身分開始的這一年，真的是「跟馬一樣跑起來」。至於初為人母的過年體驗，她透露自己帶著女兒「連踢踢」四處奔波，接連不斷地參加了各種家庭聚會，雖然忙到完全沒有放假的感覺，卻也體會到了過去從未有過的熱鬧。

成為人妻與人母的第一個農曆年，劉品言不僅感受到截然不同的年節氣氛，更見識到了夫家的滿滿熱情。她特別讚嘆公公大展廚藝的驚人實力，從照片中也能看到滿滿一桌超豐盛的海陸年夜飯，包含龍蝦、螃蟹、鮑魚、全雞、豬腳與鮮魚等佳餚，色香味俱全。同時，她也幽默笑稱女兒今年收到的紅包量同樣非常驚人。

▲劉品言大讚公公的廚藝。



回首過去充滿變化的一年，劉品言感性地說，去年老天爺給她的功課是「示弱」，從一開始的腳受傷到後來懷孕的過程，種種身體上的不適與變化，都像是被強迫按在弱者的位置上，讓習慣堅強的她面臨極大的心理挑戰。

▲▼劉品言和連晨翔的女兒超可愛。



劉品言坦言在過往的生命經歷裡，自己其實是個不懂得怎麼示弱的人，哪怕內心也只是個女孩，卻總是習慣硬撐。然而，在經歷了去年的種種轉變後，她終於學會了放下偽裝，深刻體悟到「成為弱者而長出的力量，比一直假裝是強者更坦蕩」的珍貴道理。

而支撐劉品言走過這段脆弱時期的最大力量，正是生命中新出現的「隊友」連晨翔與女兒。她充滿感激地說，因為有了他們的陪伴，讓她能夠理直氣壯地從「不太厲害」的狀態，一步步成長為無所畏懼的母親。這對她來說，是去年得到最大的禮物，「謝謝你們是我的軟肋與後盾。」