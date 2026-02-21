台灣綜藝節目史！《周日八點檔》吳宗憲主持8年　3大外景綜藝成絕響

記者田暐瑋／綜合報導

台灣的綜藝節目歷史悠久，自1985年首播的《連環泡》以來，無數節目在觀眾心中留下深刻印象。雖然現今多數綜藝節目皆為棚內拍攝，但過去的外景節目仍然讓人懷念，成為經典中的經典。這些節目不僅娛樂了觀眾，也反映了當時社會的文化風貌，值得一探究竟。

《周日八點檔》

《周日八點檔》自2000年開播以來，成為結合內外景的綜藝代表作。節目主持人吳宗憲陪伴觀眾度過了八年的星期日，節目中的「食字路口」及「案發現場躲貓貓」單元尤為知名，前者以食物接龍的形式進行遊戲，後者則透過解謎遊戲拉近了與觀眾的距離，讓參與者在遊戲中感受樂趣並獲得獎金。

食字路口

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲S.H.E參加食字路口。（圖／翻攝自YouTube）

食字路口為「食物接龍」的外景遊戲，每次都會由主持人分別帶領來賓組隊，以字首、字尾的方式進行連接，所有隊伍在出發前、都會收到「小天使」給予的謎頭，而在隊伍吃到第5道食物時，小天使會再度出現、給予接龍的謎尾，參賽者必須想辦法接到底、再回到出發地敲鑼，才算完成任務，此單元不僅具有綜藝效果，同時也有著介紹各景點美食的用意。

案發現場─躲貓貓

▲五月天參加案發現場躲貓貓。（圖／翻攝自YouTube）

案發現場開放給家庭、公司行號報名的遊戲單元，副標題名為「躲貓貓」，報名者與製作單位聯手在場地擺放5個「不合邏輯」的疑點，以及隱藏3位人員，共創造出8個疑點給來賓進行任務，只要參賽者在30分鐘內找不到所有疑點，報名的家庭或公司即可獲得台幣6萬元的獎金，該單元也藉此深入觀眾群、拉近與民眾的距離。

《百戰百勝》

此外，1988年至1998年播出的《百戰百勝》同樣是一檔受歡迎的外景節目，源自日本的戶外競賽，節目中融合了多種水上活動，讓觀眾印象深刻。雖然該節目在2008年停播，但其帶來的歡樂依然在觀眾心中留下美好回憶。這些經典節目不僅是娛樂的象徵，更是台灣綜藝文化的重要一部分，值得後人珍惜與回味。

百戰競技場

▲百戰競技場。（圖／翻攝自YouTube）

百戰競技場為水上遊戲單元，通常由藝人與客隊素人進行PK，2隊各派出一人站在水中的浮板或圓柱上，以長竿子推擠對手、或緊抓同一條繩子互相拉扯，直到一方落水、即分出勝負。

倫敦大橋

▲倫敦大橋。（圖／翻攝自YouTube）

倫敦大橋為保持平衡感、過橋的一檔遊戲，取景位於苗栗香格里拉樂園，參賽者帶著安全器具、通過2棟建築物間的麻繩跳橋，需要極佳的平衡感才有辦法通過，倘若失敗就會落入下方的防護網。香格里拉樂園至今仍保留該場地、並名為「百戰樂園」，但沒有對外開放遊玩。

《少年特攻隊》

2002年開播的少年特攻隊，為紅透半片天的偶像團體5566所帶領主持的闖關節目，主打偶像牌，由主持人帶領來賓、觀眾到處遊玩，經常到台灣不同的景點取景，常參與的嘉賓有宋智愛、瑪格麗特、彭曉彤、明道等人。闖關通常分為協志隊與仁甫隊，到各大遊樂場進行遊戲，積分多的隊伍即可獲得台幣10萬元，只不過該節目於2007年後轉為棚內節目，也在同年改為由藝人跳舞為主的《超級舞林大會》，形同停播。

▲少年特攻隊的節目單元。（圖／翻攝自YouTube）

少年特攻隊的遊戲有許多常見的團康遊戲，例如「吹出麵粉中的拚乓球」、「喊數字吹牛遊戲」，也有類似《百戰百勝》、跑過漂浮在水面上的浮板的小型水上單元。最令觀眾印象深刻的則是參賽者拿著容易翻倒的水或者食物，乘坐刺激的遊樂設施，能夠在設施停止運轉後、剩下最多東西的即可獲勝。