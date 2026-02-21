ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
15年前朴信惠、始源、東海都來拍台劇！　盤點韓星來台拍過的6偶像劇

記者田暐瑋／綜合報導

韓劇近10年來在全世界風行，許多韓星因而得以跨向國際，在世界的舞台上受到討論。不過，其實在10到15年之前，南韓戲劇剛開始崛起之時，許多韓星就曾跨海跟台灣合作，甚至在台灣偶像劇裡擔任主演，克服語言不通的問題演出精采好戲，至今都還令戲迷津津樂道！

▲深情密碼。（圖／劇照）

▲深情密碼。（圖／劇照）

《深情密碼》

《深情密碼》由周渝民、朴恩惠、許志安、賴雅妍主演，台、韓、港3地藝人合作演出，周渝民飾演罹患癌症的大企業總經理，遇上由南韓女星朴恩惠飾演的啞女，意外牽扯出13年前的緣分，在生命的最後幾個月陷入愛情。

雖然是跨越國籍的合作，但因為朴恩惠在劇中沒有台詞，全都靠手語來表達，比較沒有語言上的問題。但她仍為這部戲付出很多的努力，2006年拍攝當時來台long stay，因為要學習手語，拍戲準備的時間是一般情況的兩倍，曾透露壓力其實不小。

▲放羊的星星。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲放羊的星星。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

《放羊的星星》

《放羊的星星》在2006年播出，林志穎飾演知名珠寶設計公司的總經理，在向女友求婚被拒之後，偶然遇上了詐欺犯劉荷娜，發現對方設計珠寶的能力，在相處中漸漸陷入愛情，卻又因為命運的作弄，從相愛演變成仇恨的關係。

這部戲由配音員姚敏敏為女主角配中文台詞，劉荷娜本人雖然會說一點簡單的中文，但因為不流利，所以拍攝時主要還是用韓文說台詞。起初她和林志穎對戲時，因為互相聽不懂在說什麼，常常不知道什麼時候該接著講台詞，林志穎還得事先問清楚：「妳最後一句尾音會是什麼？」才能掌握對戲節奏；但後來他們互相教韓文、中文，默契也漸漸變好，大幅改善了台詞配合問題。

▲旋風管家。（圖／劇照）

▲旋風管家。（圖／劇照）

《旋風管家》

《旋風管家》改編自日本同名漫畫，找來台灣人胡宇威搭配當年剛在韓國大紅的朴信惠，特別的組合讓電視劇播出前就在各國造成話題。故事敘述一位平凡男大生被爸媽拖累，突然背負5555萬債務，陰錯陽差之下成為千金小姐的專屬管家，人生從此變得大不同。

朴信惠2009年以《原來是美男》走紅台灣，2010年底來台拍攝《旋風管家》，雖然有台灣女星何依霈為她配中文台詞，但朴信惠仍為了這部戲努力學中文，開拍前也趁著來台工作的機會，提前跟男主角胡宇威吃飯、交流，盡力讓拍出來的效果更自然。

▲華麗的挑戰。（圖／劇照）

▲華麗的挑戰。（圖／劇照）

《華麗的挑戰》

說到由韓星演出的台灣偶像劇，許多人一定會想到《華麗的挑戰》，這部戲一口氣請到南韓天團Super Junior的2位成員始源、東海主演，跟陳意涵譜出精彩三角關係，加上原著本來就是日本極為知名的漫畫作品，可說是未拍先轟動，討論度超高！

不過，也因為關注度高，這部戲剛播出時，就因為配音引起爭議。原先安排坤達替始源配音、Darren替東海配音，但坤達聲音較輕柔，被不少網友質疑跟始源的臉非常不搭，製作單位只好在播出2集後緊急換人，改由歌手陳乃榮中途上陣，這才安撫了觀眾的情緒。

▲翻糖花園。（圖／翻攝自臉書／翻糖花園Fondant Garden）

▲翻糖花園。（圖／翻攝自臉書／翻糖花園Fondant Garden）

《翻糖花園》

《翻糖花園》由韓團SS501成員朴政珉主演，和前述幾部戲不同的地方是，他的角色原本就被設定為韓國人，後來才前往奶奶的故鄉台灣，因此在戲中經常是韓文、中文輪流用，韓文台詞由他自己原音詮釋，中文台詞則由施易男配音，由於2人聲線相似，即使交錯出現也沒什麼違和感，用心的安排頗受觀眾好評。

《翻糖花園》朴政珉飾演的角色是韓國大企業接班人，為了逃避爸爸的掌控逃到台灣，被簡嫚書飾演的蛋糕師傅收留，在吵吵鬧鬧中漸漸愛上她。這部戲中，男女配角王傳一、李相林也都有需要說韓文台詞的橋段，2人親自上陣不靠配音，其中李相林因為曾在韓國留學，說起韓文頗為流利，也成為一個看點。

▲絕對達令。（圖／劇照）

▲絕對達令。（圖／劇照）

《絕對達令》

《絕對達令》找來南韓女星具惠善，演出感情路不順的邋遢宅女，受業務員煽動，上網訂製了一個「絕對達令」——機器人汪東城。這個機器人完全依照她的喜好設計，個性迷人、外表帥氣又擁有各種才能，沒想到在讓具惠善芳心淪陷的同時，他這個機器人竟也產生心動情感。

具惠善為了拍攝這部戲，在2011年來台long stay長達4個月，因為語言不太通，曾坦承拍戲時中、韓文交雜，有時候還沒喊卡，就忍不住跟汪東城一起笑出來。她為了跟汪東城培養感情，在拍戲期間教對方唱韓文兒歌《三隻小熊》，雖然溝通不易，雙方仍努力拉近關係。

