朱軒洋老家遇大火「愛犬喪命」忍痛拍喜劇　金馬獎座被燒到全黑

由九把刀執導的強檔大片《功夫》票房持續開出紅盤，劇組近期勤跑宣傳，不過九把刀卻在社群心痛透露一段不為人知的幕後故事。原來在電影開拍的第一週，主演朱軒洋（小朱）位於台中的老家遭遇嚴重火災，不僅家裡全燒毀、愛犬命喪火窟，他卻依然強忍悲痛拍完搞笑戲份。

▲柯震東、王淨、朱軒洋積極宣傳《功夫》。（圖／麻吉砥加提供）

老家遭祝融愛犬離世 強忍悲痛不NG

九把刀透露，《功夫》剛開拍的第一個禮拜，朱軒洋台中的家發生嚴重火災，家人雖然幸運逃過一劫，但愛犬卻不幸喪生。令人鼻酸的是，當工作人員得知噩耗時，朱軒洋正在拍攝一場撞見長輩偷情的喜劇橋段。

九把刀心疼地說：「小朱顯然知道了，但他還是不動聲色地拍完這場戲。我不知道怎麼安慰他，他好不容易慢慢進入了無憂無慮的『阿義』，卻碰上這種事。」

▲《功夫》劇組到台中宣傳，朱軒洋帶九把刀、柯震東到自家米粉攤用餐。（圖／翻攝自九把Threads）

九把刀霸氣改劇本：快點回台中！

為了讓心碎的朱軒洋能盡快回家處理劫難，九把刀立刻發揮導演魄力，當場大改下一場戲的劇本。他巧妙地改掉原本需要朱軒洋在旁邊「呵呵傻笑」的戲份，直接對他說：「快點回台中照顧家人！」

接下來的日子裡，朱軒洋一邊承受痛失愛犬的悲傷、一邊幫家人尋找新住處，卻同時要在鏡頭前演繹憨傻快樂的阿義。九把刀感性寫下：「阿義很好，我想，是阿義照顧著心累疲乏的小朱。」

▲曾莞婷（左）在《功夫》中飾演王淨媽媽，造型火辣，還跟朱軒洋（右）有曖昧情愫。（圖／麻吉砥加提供）

從導演變兄弟！朱軒洋認「對戲柯震東超緊張」

歷經火災劫難，劇組的感情也更加緊密。上週《功夫》團隊到台中宣傳，朱軒洋特別邀請大家到他家經營的麵攤吃飯。而曾執導《黑的教育》，將朱軒洋推上第59屆金馬獎最佳男配角寶座的柯震東，更在現場緊緊抱著那座從火場救出、被燻得全黑的「限量版金馬獎」，期盼兄弟的一切都能慢慢變好。

戲裡戲外都有革命情感，九把刀最後也不忘替朱軒洋家裡宣傳，大讚麵攤的滷肉飯、米粉湯跟黑白切滷味都超級好吃，更幽默呼籲影迷：「大家去吃的時候，可以參觀一下那座燒焦的金馬獎，就放在裡面，但不要幹走喔！」 展現劇組間互相扶持的深厚情誼。

▲朱軒洋家裡遇到大火，金馬獎座（柯震東手上）被燻黑。（圖／翻攝自九把Threads）

朱軒洋金馬獎「柯震東是功臣」

事實上，柯震東與朱軒洋的好交情一路從《黑的教育》延續到《功夫》。談起這次從「導演與演員」變成「同台對戲的兄弟」，朱軒洋在日前接受《ETtoday星光雲》專訪時，坦言其實「壓力很大」。

朱軒洋說：「之前是給他導戲，這次要一起合作演朋友，就覺得身分好像不太一樣，滿緊張的。」 不過被問到柯震東是不是嚴格的導演時，朱軒洋也立刻護航大讚：「他不是嚴肅，他是很細心的、很體貼的那種。」