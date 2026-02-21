曾被周揚青畫鬼臉秒分手！百億富二代PO照「變女生」戴美甲震驚網

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名食品品牌「好利來」的大公子羅昊曾與網紅周揚青公開認愛，並於2021年一起參加戀綜《女兒們的戀愛4》，然而交往不到一個月分手。而他造型大轉變，去年開始在社群平台曬出穿女裝、留長髮的照片，引發外界揣測。

▲周揚青曾公開認愛百億富二代羅昊。（圖／翻攝自微博）

羅昊與周揚青交往期間，曾共同參加戀綜，關係的轉折點出現在一場遊戲中，周揚青在他臉上進行畫鬼臉，導致極度重視公眾形象的羅昊情緒崩潰，最終以「損害企業形象」為由宣布分手。

而羅昊的形象自2025年底開始出現顯著變化，在社群平台頻繁公開留著長髮、畫著全妝並搭配精緻美甲的女裝照片。甚至以「羅昊的妹妹羅昊子」自居，有網友好奇「這是和周揚青談

戀愛的那位嗎」，本人也按讚回應。另外，也有網友公開支持羅昊公開分享私生活的照片，勇敢接受不同的聲音，該則留言也被本人按讚。

▲羅昊近期穿女裝、戴美甲。（圖／翻攝自微博）

▲羅昊點讚網友提問。（圖／翻攝自微博）



面對前男友驚人的形象轉變，周揚青的反應也出乎外界預料。當有網友在社群平台留言：「你前男友變成女人了」時，周揚青展現開放且有格局的態度，親自回覆：「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的？」這句回答不僅展現了她對個人表達自由的尊重，也被網友大讚「有格局」。

▲周揚青回應。（圖／翻攝自微博）