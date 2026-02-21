ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

曾被周揚青畫鬼臉秒分手！百億富二代PO照「變女生」戴美甲震驚網

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名食品品牌「好利來」的大公子羅昊曾與網紅周揚青公開認愛，並於2021年一起參加戀綜《女兒們的戀愛4》，然而交往不到一個月分手。而他造型大轉變，去年開始在社群平台曬出穿女裝、留長髮的照片，引發外界揣測。

▲▼曾被周揚青畫鬼臉秒分手！　百億富二代羅昊「穿女裝戴美甲」。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青曾公開認愛百億富二代羅昊。（圖／翻攝自微博）

羅昊與周揚青交往期間，曾共同參加戀綜，關係的轉折點出現在一場遊戲中，周揚青在他臉上進行畫鬼臉，導致極度重視公眾形象的羅昊情緒崩潰，最終以「損害企業形象」為由宣布分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而羅昊的形象自2025年底開始出現顯著變化，在社群平台頻繁公開留著長髮、畫著全妝並搭配精緻美甲的女裝照片。甚至以「羅昊的妹妹羅昊子」自居，有網友好奇「這是和周揚青談

戀愛的那位嗎」，本人也按讚回應。另外，也有網友公開支持羅昊公開分享私生活的照片，勇敢接受不同的聲音，該則留言也被本人按讚。

▲▼曾被周揚青畫鬼臉秒分手！　百億富二代羅昊「穿女裝戴美甲」。（圖／翻攝自微博）

▲羅昊近期穿女裝、戴美甲。（圖／翻攝自微博）

▲▼曾被周揚青畫鬼臉秒分手！　百億富二代羅昊「穿女裝戴美甲」。（圖／翻攝自微博）

▲羅昊點讚網友提問。（圖／翻攝自微博）

面對前男友驚人的形象轉變，周揚青的反應也出乎外界預料。當有網友在社群平台留言：「你前男友變成女人了」時，周揚青展現開放且有格局的態度，親自回覆：「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的？」這句回答不僅展現了她對個人表達自由的尊重，也被網友大讚「有格局」。

▲▼曾被周揚青畫鬼臉秒分手！　百億富二代羅昊「穿女裝戴美甲」。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青回應。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羅昊周揚青女裝戀綜形象轉變

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

17小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

2小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

14小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

18小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

18小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

16小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

5小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

7小時前

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

3小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

18小時前

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

6小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

23小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前2

朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

30分鐘前1

過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

49分鐘前0

希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

58分鐘前41

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

59分鐘前0

睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

1小時前32

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

1小時前0

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

1小時前10

劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

1小時前0

辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

1小時前21

朱軒洋老家遇大火「愛犬喪命」忍痛拍喜劇　金馬獎座被燒到全黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    17小時前2827
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    2小時前124
  3. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    14小時前82
  4. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    18小時前42
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    18小時前101
  6. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    16小時前62
  7. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    5小時前61
  8. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    7小時前101
  9. 林明禎回家被催婚「霸氣回答26字」
    3小時前81
  10. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    18小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合