家屬砲轟擅自算「罹難消防員死因」　 《天機試煉場》出面道歉了

南韓人氣實境《天機試煉場》找來49位命運術士，透過不同媒介解答，神準算法引起陣陣驚呼聲，節目上架開播以來獲得迴響。只是，節目第二集讓49位術士算出一名殉職於火場的消防員死因，引起消防員家屬不滿，出面痛罵製作單位消費，更表示與當初節目說要製作紀錄片，如今卻成了炒作的話題。事件延燒多日，《天機試煉場》在21日首度出面道歉：「對於因此受到傷害的遺屬及消防同仁，我們致上誠摯的歉意。」

▲《天機試煉場》開播以來話題滿滿。



《天機試煉場》第二集出現的殉職消防員金哲弘因公喪命，他2001年被困在火場裡，雖出動逾200名同僚搶救，最終仍沒把他從死神面前拉回來。沒想到，節目播出後，金哲弘的家屬透過社群痛喊遭到節目組消費，起初講好是幫金哲弘製作紀錄片，卻變成命運術士算命的對象，甚至因此為節目打開知名度。

▲《天機試煉場》第二季出現的殉職消防員，遺屬出面痛罵「節目沒有經過同意擅自算」。



起初節目組表示事先有取得同意，但細節部分內部仍在確認中。爭議延燒多日，《天機試煉場》製作單位於21日首度出面道歉，「首先，對為守護國民而奉獻生命、不幸辭世的金哲洪消防官的犧牲與信念，致上最深的敬意，也向其遺屬表達誠摯的慰問。《天機試煉場》以『解讀人的命運為出發點』，節目宗旨會介紹許多與人的生死相關故事，希望藉此成為重新回顧具有意義且崇高事蹟的契機，這是我們選擇金姓消防員故事來介紹的原因。」

節目組表示，事前確實已經取得同意，並向家屬說明《天機試煉場》是命理師（算命師）之間的生存競賽節目，將透過生辰八字解析故人的命運，也取得了家屬的同意書，並拿到故人的肖像、姓名及出生年月日，而拍攝現場也會為故人哀悼、祈福致意。」

▲《天機試煉場》21日出面道歉。



只是這個過程中確實存在「誤會」部分，節目組透露有部分家屬是在節目播出後，才發現自己的家人被拿來當成內容，目前製作單位正在努力取得該部分家屬的同意、盼望可以解開誤會，「我們虛心接受各界指正，努力讓觀眾與當事人都能理解與產生共鳴。對於因此受到傷害的遺屬及消防同仁，我們致上誠摯的歉意。」