陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

記者潘慧中／綜合報導

陳妍希與陳曉2025年2月正式結束8年婚姻後，一舉一動都備受關注。最近適逢農曆春節，她特地返台與家人團聚一同吃年夜飯，並難得以素顏模樣分享近況照，立刻吸引大批粉絲討論！

▲陳妍希素顏自拍。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



照片中，可以看到陳妍希端著一整盤水餃的自拍，她頂著一頭隨性的披肩中長髮，身穿印有可愛圖案的白色休閒長袖上衣，雖然沒有任何妝容點綴，但一雙靈動的大眼睛與白皙透亮的肌膚依然相當吸睛，凍齡的好氣色宛如少女般清新自然，完全看不出歲月痕跡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希回台過年。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



除了分享無濾鏡的素顏自拍照，陳妍希也曬出家中豐盛的年夜飯菜色，與粉絲一同感受濃濃的年味。從照片中可以看到，深色圓桌上擺滿了色香味俱全的家常料理，不僅展現了過年團聚的喜氣，也讓人感受到女神私下接地氣、享受平凡幸福的一面。

▲陳妍希平常多半以完妝模樣入鏡。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



事實上，陳妍希日前就被拍到帶著10歲家人現身北京機場，兩人在安檢口分道揚鑣，隨後對方由工作人員陪同走入通道，這是她離婚後的首個春節，她讓對方前往安徽與前夫陳曉及爺爺奶奶團聚，自己則獨自搭乘國際航班返回台北娘家。