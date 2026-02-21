《超級名模生死鬥》Miss J中風昏迷5個月「醒來不會走」　友急募320萬復健費

記者蕭采薇／綜合報導

曾在經典實境秀《超級名模生死鬥》（America's Next Top Model）中，以犀利台步指導與幽默毒舌爆紅的傳奇評審「Miss J」（J. Alexander），在2022年遭遇嚴重中風，一度陷入昏迷長達5個月，醒來後甚至曾喪失行走與說話的能力。雖然經過努力復健已逐漸好轉，但龐大的後續醫療費用讓他陷入困境，摯友兼經紀人近日已發起募資，盼外界能伸出援手。

▲《真相直擊：深入超級名模生死鬥》Miss J公開自己在2022年中風，一度昏迷五個月。（圖／Netflix）

突發嚴重中風！曾昏迷5個月醒來「喪失行動能力」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在近期播出的紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》中，Miss J 艱難的抗病過程首度曝光。根據他的摯友兼經紀人史蒂芬（Steven Grossman）在募資平台透露，Miss J 當時的真實情況比鏡頭前呈現的更加危急。他在2022年遭受了毀滅性的中風打擊，整整在病床上昏迷了5個月；當他終於甦醒時，一度面臨無法說話、無法行走的殘酷現實。

▲Miss J曾和泰拉班克斯是戰友，但他透露，罹病後泰拉一次都沒有去看過他。（圖／Netflix）

熬過漫長復健路 對抗小中風、4度進出醫院

為了重新找回生活能力，Miss J 在復健中心度過了將近一年半的漫長時光，展現了極強的求生意志。這段期間他的身體狀況仍充滿挑戰，不僅得對抗接連不斷的小中風與癲癇發作，過程中更歷經了多達4次的住院治療。曾經在伸展台上自信教導模特兒如何走出氣勢的「台步女王」，為了邁出日常的每一步奮力搏鬥，讓許多喜愛他的粉絲震驚又鼻酸。

▲Miss J 目前仍需要面對後續的長期治療、專業照護及日常復健開銷。（圖／Netflix）

醫療費狂燒！友發起10萬美金募資度難關

挺過最危險的生命關卡後，Miss J 目前仍需要面對後續的長期治療、專業照護及日常復健開銷。經紀人史蒂芬為此在平台「GoFundMe」發起募款，目標金額為10萬美金（約合台幣320萬元）。史蒂芬懇求大眾能發揮愛心，強調「每一塊錢的捐款，都能大大減輕 Miss J 的重擔」，期盼能陪伴這位曾經帶給無數觀眾歡樂的時尚指標，繼續對抗病魔、重回生活常軌。