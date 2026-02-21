希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

記者田暐瑋／綜合報導

歐洲皇室延續了數千年，成為當今世界上最完整的歷史象徵之一，並且仍在持續發展中。隨著時代的變遷，現代皇室與民眾之間的距離逐漸縮短，這使得皇室成員不再是高高在上的存在，而是成為了公眾生活的一部分。許多王子和公主憑藉其高顏值和迷人的個性，吸引了廣泛的關注，成為了民眾熱衷追蹤的對象。

希臘公主-瑪麗雅奧林匹婭（Princess Maria Olympia of Greece and Denmark）

瑪麗雅是希臘末代國王的孫女、希臘王儲的大女兒，乾爸更是英國皇室的查爾斯王儲。年僅21歲的她，就像一般的年輕人一樣有自己的Instagram，分享自己的生活照；除了享受生活，她在學業上更有多項興趣，目前主修攝影、戲劇、藝術史，以及平面設計等科目。

近日，瑪麗雅之所以會成為國外媒體的寵兒，是因為媽媽常分享與她出席活動的照片，大家才發現這位公主的美貌一步步走向巔峰，更受邀幫各大時尚雜誌拍攝封面照。

瑞典王子-卡爾·菲利普 （Prince Carl Philip）

身為瑞典國王的獨子，卡爾曾被封為「歐洲皇室男神」、「歐洲的大眾情人」，並在2014年與交往4年的模特兒蘇菲亞克莉絲蒂娜（Sofia Kristina）結婚，當時讓許多歐洲少女夢碎。

他目前跟王妃育有1歲的亞歷山大小王子（HRH Prince Alexander）、去年8月剛出生的加布里爾小王子（HRH Prince Gabriel），許多歐洲網友期待他們能遺傳到爸爸的天菜基因，成為下一代的皇室男神。

摩洛哥公主-夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）

夏洛特的奶奶是1930、40年代好萊塢的耀眼女演員葛莉絲凱莉（Grace Kelly），在拿下奧斯卡影后後急流勇退，嫁給蘭尼埃親王，成為了摩洛哥王妃。葛莉絲的美貌基因完美遺傳給後代，尤其是祖孫輩，每一位都長得很精緻。

夏洛特從小就非常獨立，也不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息，對馬術更是熱愛；她更打破皇室的傳統規範，與喜劇演員生下一子，卻沒有結婚的打算，雖然引起一片譁然，不過灑脫、陽光的個性，後續沒有引起太大的苛責。

摩洛哥王子-安德烈西拉奇（Andrea Casiraghi）

安德烈為摩洛哥大王子，由於非常仰慕早逝的父親，在16歲時就開始留起長髮，招牌長髮加上憂鬱的眼睛，還曾經被票選為「全球最美麗前50名」。他能文能武，精通英、德、法、義大利等語言，也喜愛彈吉他和踢足球。

他在2012年與哥倫比亞商人家族的後代訂婚，兩人在2013年3月生下小王子，並在2013年底補辦婚宴，2015年又生了一位小公主，目前又即將迎接帶三位小孩了！

歐洲皇室的公主、王子們其實也如同一般人，跟著時代潮流，與大家的距離越來越近，對於傳統規範也不斷在打破，越來越能展現最真實的自己，或許就是這樣的不斷地摧毀、重建規則，才能造就是符合時下的模式。

