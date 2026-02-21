ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

記者田暐瑋／綜合報導

歐洲皇室延續了數千年，成為當今世界上最完整的歷史象徵之一，並且仍在持續發展中。隨著時代的變遷，現代皇室與民眾之間的距離逐漸縮短，這使得皇室成員不再是高高在上的存在，而是成為了公眾生活的一部分。許多王子和公主憑藉其高顏值和迷人的個性，吸引了廣泛的關注，成為了民眾熱衷追蹤的對象。

希臘公主-瑪麗雅奧林匹婭（Princess Maria Olympia of Greece and Denmark）

瑪麗雅是希臘末代國王的孫女、希臘王儲的大女兒，乾爸更是英國皇室的查爾斯王儲。年僅21歲的她，就像一般的年輕人一樣有自己的Instagram，分享自己的生活照；除了享受生活，她在學業上更有多項興趣，目前主修攝影、戲劇、藝術史，以及平面設計等科目。

▲瑪麗雅奧林匹婭公主，時常在IG分享生活。（圖／翻攝自Olympia of Greece Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瑪麗雅時常在IG分享個人生活，目前擁有13萬追蹤者。（圖／翻攝自Olympia of Greece Instagram）

▲瑪麗雅奧林匹婭公主，時常在IG分享生活。（圖／翻攝自Olympia of Greece Instagram）

近日，瑪麗雅之所以會成為國外媒體的寵兒，是因為媽媽常分享與她出席活動的照片，大家才發現這位公主的美貌一步步走向巔峰，更受邀幫各大時尚雜誌拍攝封面照。

▲瑪麗雅奧林匹婭公主，時常在IG分享生活。（圖／翻攝自Olympia of Greece Instagram）

▲瑪麗雅漸漸受到媒體的關注，在眾多時尚聚會也能看到她的蹤跡。（圖／翻攝自Olympia of Greece Instagram）

瑞典王子-卡爾·菲利普 （Prince Carl Philip）

身為瑞典國王的獨子，卡爾曾被封為「歐洲皇室男神」、「歐洲的大眾情人」，並在2014年與交往4年的模特兒蘇菲亞克莉絲蒂娜（Sofia Kristina）結婚，當時讓許多歐洲少女夢碎。

▲卡爾菲利普王子曾被封為「歐洲皇室男神」 。（圖／美聯社）

▲卡爾菲利普王子曾被封為「歐洲皇室男神」 。（圖／美聯社）

他目前跟王妃育有1歲的亞歷山大小王子（HRH Prince Alexander）、去年8月剛出生的加布里爾小王子（HRH Prince Gabriel），許多歐洲網友期待他們能遺傳到爸爸的天菜基因，成為下一代的皇室男神。

▲卡爾菲利普王子曾被封為「歐洲皇室男神」 。（圖／美聯社）

▲卡爾菲利普王子與蘇菲亞王妃育有2子 。（圖／美聯社）

摩洛哥公主-夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）

夏洛特的奶奶是1930、40年代好萊塢的耀眼女演員葛莉絲凱莉（Grace Kelly），在拿下奧斯卡影后後急流勇退，嫁給蘭尼埃親王，成為了摩洛哥王妃。葛莉絲的美貌基因完美遺傳給後代，尤其是祖孫輩，每一位都長得很精緻。

▲夏洛特不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息。（圖／美聯社）

▲夏洛特不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息。（圖／美聯社）

▲夏洛特不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息。（圖／美聯社）

▲夏洛特精通馬術。（圖／美聯社）
 
夏洛特從小就非常獨立，也不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息，對馬術更是熱愛；她更打破皇室的傳統規範，與喜劇演員生下一子，卻沒有結婚的打算，雖然引起一片譁然，不過灑脫、陽光的個性，後續沒有引起太大的苛責。

▲夏洛特不像刻板印象中的公主，反而多了一股中性氣息。（圖／美聯社）

▲夏洛特與喜劇演員生下一子，不過沒有結婚的打算。（圖／美聯社）

摩洛哥王子-安德烈西拉奇（Andrea Casiraghi）

安德烈為摩洛哥大王子，由於非常仰慕早逝的父親，在16歲時就開始留起長髮，招牌長髮加上憂鬱的眼睛，還曾經被票選為「全球最美麗前50名」。他能文能武，精通英、德、法、義大利等語言，也喜愛彈吉他和踢足球。

▲安德烈一頭長髮、憂鬱的眼神，曾經被票選為 「全球最美麗前50名」。（圖／美聯社）

▲▼安德烈一頭長髮、憂鬱的眼神，曾經被票選為 「全球最美麗前50名」。（圖／美聯社）

▲安德烈一頭長髮、憂鬱的眼神，曾經被票選為 「全球最美麗前50名」。（圖／美聯社）
他在2012年與哥倫比亞商人家族的後代訂婚，兩人在2013年3月生下小王子，並在2013年底補辦婚宴，2015年又生了一位小公主，目前又即將迎接帶三位小孩了！

▲安德烈一頭長髮、憂鬱的眼神，曾經被票選為 「全球最美麗前50名」。（圖／美聯社）

▲安德烈與愛妃即將迎接他們的三位孩子。（圖／美聯社）

歐洲皇室的公主、王子們其實也如同一般人，跟著時代潮流，與大家的距離越來越近，對於傳統規範也不斷在打破，越來越能展現最真實的自己，或許就是這樣的不斷地摧毀、重建規則，才能造就是符合時下的模式。

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

3小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

17小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

15小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

19小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

18小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

6小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

17小時前

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

2小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

1小時前

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

4小時前

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

36分鐘前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

8小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

演唱會規格不顧成本！《冰冰Show》14組歌手輪番開唱

23分鐘前3

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

27分鐘前1

饅頭媽產檢出大事！驚「子宮支撐力不足」醫勒令臥床：恐隨時破裂

33分鐘前0

現場塞爆萬人！草爺「宮廟辦四驅車大賽」化身銷售員

36分鐘前0

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

40分鐘前0

15年前朴信惠、始源、東海都來拍台劇！　盤點韓星來台拍過的6偶像劇

45分鐘前0

消失很久沒PO文！《星光》女星被拍「虛弱趴床」 認了2部位劇痛出事

48分鐘前10

春節神明出巡驚見天菜！紅衣「抬轎男」竟是陸劇男神　目擊片瘋傳

1小時前3

朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

1小時前11

過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    3小時前126
  2. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    17小時前2827
  3. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    15小時前82
  4. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    19小時前42
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    18小時前101
  6. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    6小時前61
  7. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    17小時前62
  8. 美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉
    2小時前165
  9. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    1小時前81
  10. 林明禎回家被催婚「霸氣回答26字」
    4小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合