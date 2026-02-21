全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

記者潘慧中／綜合報導

大馬女神林明禎日前以活動大使身分出席香港電影活動，由於剛參加完親弟弟的婚禮，無可避免地成為親戚們「催婚」的頭號目標。面對排山倒海的關心，35歲的她不僅沒有退縮，反而用一句「超霸氣宣言」瞬間堵住長輩的嘴。

林明禎在家中排行老二，上有一位姊姊，下有兩位分別小她10歲與12歲的弟弟。除了姊姊早已結婚，兩位弟弟近期也都已陸續成家，讓剛回大馬參加完弟弟婚禮的她，立刻成為親友間關心的焦點。

聊起過年期間被親戚狂問「何時嫁人」，林明禎笑說自己完全不尷尬，反而霸氣回答：「沒有關係啦！我的事業最好，我最多錢啦！我還想要繼續賺更多錢！」這番直率的言論成功擋下催婚攻勢。她也透露，其實媽媽對此非常開明，從來不向她催婚，認為只要女兒現在的生活過得開心，結不結婚都無所謂。

至於現階段對婚姻的看法，林明禎坦言一切「很隨緣、講不準」，認為並沒有絕對適合結婚的年紀。當港媒進一步追問是否能接受「奉子成婚」時，她大方表示，以現在的年紀如果有寶寶也是很好的緣分，「如果遇到對的人、有寶寶，我就結吧！」不過她也隨即幽默地說，若是真的未婚懷孕，傳統的媽媽可能還是會有點介意。