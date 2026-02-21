Makiyo指南宮走春「員工都跑過來」！被關切：現在才來呦 原因藏洋蔥

記者潘慧中／綜合報導

Makiyo（川島茉樹代）趁著農曆春節期間，首度前往木柵指南宮走春祈福。沒想到，一踏入這處對她而言相當陌生的宗教聖地時，竟立刻引來大批廟方人員上前關心搭話，「妳現在才來呦」，背後感人的原因也隨之曝光。

▲Makiyo初一去指南宮走春。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）



照片中，可以看見Makiyo頂著一頭淺金髮色，臉上掛著燦爛笑容，氣色看起來相當不錯。她當天身穿印有粉色卡通圖案的白色上衣，外搭一件搶眼的豹紋外套，下半身則穿著寬鬆的牛仔褲與亮片平底鞋，打扮休閒又不失個人風格。

▲Makiyo狀態極佳。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）



原來，Makiyo在2月17日大年初一這天，是第一次造訪木柵指南宮。她在文中透露，這裡其實是Ma媽媽生前每年都會前往參拜、充滿強大能量的地方。令她驚訝的是，指南宮的員工們一看到她，都紛紛跑來熱情地跟她說：「哎呦！妳媽媽每年都來耶！跟我們很好的，妳現在才來呦？！」這番話讓她深感意外，也深深感受到母親生前廣結的好人緣。

▲Makiyo受到廟宇人員的熱情款待。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）



面對廟宇人員的熱情款待，Makiyo感性地表示，當下感覺就像是去了一個非常有安全感、充滿溫暖的「媽媽朋友家」，讓媽媽已不在身邊長達11年的她，因為這些母親的朋友，而讓她覺得媽媽彷彿一直都在，「謝謝全宇宙等級的保佑。」