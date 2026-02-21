濱崎步愛犬病危！醫師告知「請做好準備」心碎…重金設氧氣艙續命

記者陳芊秀／綜合報導

日本音樂天后濱崎步近日更新限時動態，透露視為「家人」的愛犬糰子（だんご）因急性肺水腫住院，更聽到醫師告知：「請做好心理準備。」她有感而發寫下這段經歷，並強調「生命是有限的」，引發共鳴。

▲濱崎步愛犬病危。（圖／翻攝自IG）

愛犬的病情

濱崎步的愛犬「糰子」是法國鬥牛犬，個性「膽小又非常敏感」，限動寫道：「如果持續住院，擔心牠的精神會撐不住，所以昨天取得出院許可，在家中設置了高濃度氧氣艙。」她說明在家準備好相關設備後，讓糰子出院。

煩惱中做出的決定

濱崎步公開了糰子待在氧氣艙中的照片，並寫道：「現在牠就在那裡活著。但也只能一直待在那裡。」她不能抱糰子，糰子也不能和兄弟姊妹們玩耍，「當無法溝通的對象正在痛苦時，什麼才是正確的判斷，真的是非常困難的問題」。儘管如此，她仍寫下：「糰子會努力的！還沒和6個兄弟姊妹玩夠呢！今天牠醒來、還能呼吸、還願意喝水，我都心存感謝。接著她發文表示：「因為生命是有限的，隨時都可能發生任何事。今天也請全力珍惜重要的人、重要的事物而活著！」

據日媒報導，濱崎步過去收養過許多流浪犬，將牠們視為家人疼愛。糰子是2017年收養的法國鬥牛犬雙胞胎弟弟，和哥哥「黃豆粉（きび）」一起被粉絲稱為「黃豆糰子」組合，經常在 Instagram 亮相。

▲濱崎步為愛犬砸重金！家中設置高濃度氧氣艙。（圖／翻攝自IG）

▲濱崎步：「生命是有限的。」（圖／翻攝自IG）