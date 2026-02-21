9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

記者田暐瑋／綜合報導

在娛樂圈中，睡眠對於藝人的重要性不言而喻，許多韓國偶像在睡覺時出現的怪癖，讓粉絲感到既好奇又有趣。APINK成員鄭恩地、EXO的燦烈、Red Velvet的Joy、防彈少年團的J-Hope等人都有睡眠怪癖，引發網友熱議。

EXO 燦烈（찬열）



▲燦烈。（圖／翻攝自EXO臉書）

燦烈長相帥氣、身材高挑，有雙深邃雙眼皮、大眼睛，睡覺時會「眼睛張開睡」，EXO成員Chen（첸）曾在節目《黃金漁場 Radio Star》透露，嚴重的時候，燦烈擺出跟一般人發呆的表情睡著了，「非常可怕」。當事人燦烈則回應「早上起來眼睛充血，因為眼睛張開睡，眼睛太乾了」。

Red Velvet Joy（조이）



▲Joy。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

本名為李秀英（이수영）的Joy，入睡後會突然大笑出聲，有時則會睡一睡突然露出不滿、煩躁的樣子。成員Yeri（예리）曾在廣播節目中透露，Joy會說夢話，每次的主題都不同，甚至可以像醒著時一樣，很真實在對話，「但她早上起來完全不記得」；Wendy（웬디）一旁補充表示，「我還以為Joy沒有睡著」。

秀智（수지）



▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

秀智曾在節目《強心臟》透露，自己是那種睡了很難醒來的人，聽不到鬧鐘聲，而熟睡後的她會回話，「有時還帶髒字」，因此讓經紀人感到很受傷過，因為「我張開眼睛對他（經紀人）說『出去』，就連我養的狗狗也攻擊他」，但她醒來完全記不得。

APINK 鄭恩地（정은지）



▲恩地。（圖／翻攝自恩地IG）

恩地2014年參加實境節目《四男一女》錄製，熟睡後的她雙手向上舉高，抬起右腳，呈現屈膝90度的獨特睡姿。她還曾在節目中，自曝會夢遊，「從小開始就有夢遊的體質，明明是在房間睡覺，醒來人卻在陽台」。

Wanna One 姜丹尼爾（강다니엘）



▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

姜丹尼爾在拍攝實境節目《被子外面很危險》時，入睡後的他會突然笑起來、說夢話、打呼和磨牙，甚至手腳動起來、在夢中練舞。因為知道自己睡覺習慣不好，第一天與「室友」EXO成員Xiumin（시우민）見面時，為了不打擾到對方，自己拿著枕頭棉被到客廳沙發上睡覺。

少女時代 俞利（유리）



▲俞利。（圖／翻攝自俞利IG）

Sunn曾與俞利同房睡的關係，爆料對方睡一睡會突然「做瑜珈」，而潤娥則透露，俞利會「吐著舌頭」睡覺。

TWICE 娜璉（나연）



▲娜璉。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE參加廣播節目錄製時，Mina（미나）表示自己沒有睡覺怪癖，但娜璉入睡後，會因為身旁的人在笑跟著笑起來，甚至還會在夢中唱歌。對此，娜璉解釋自己在做夢時，似乎會隨著心情而唱歌，「回歸前夕身體不舒服、發燒，邊睡邊唱起前輩防彈少年團的《FIRE》（불타오르네）的歌」。

防彈少年團 柾國（정국）



▲柾國。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

「黃金老么」柾國曾在受訪時，自曝他就算穿睡衣睡覺，醒來後衣服全脫光光了，引起全場人一陣驚呼，他則補充「我自己脫掉的」。

防彈少年團 J-Hope（제이홉）



▲J-Hope。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

防彈少年團在廣播節目中，問到睡覺怪癖時，成員紛紛看向J-Hope，SUGA（슈가）透露「他（J-Hope）睡覺會撫摸自己」，且是在凌晨2時，慢慢地用手撫摸自己的腿、胸膛和脖子。對此，J-Hope則笑著解釋，好像是因為小時候為了好入睡，爸媽都會輕輕拍背的關係，而有了這樣的習慣。