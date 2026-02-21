ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

記者田暐瑋／綜合報導

在娛樂圈中，睡眠對於藝人的重要性不言而喻，許多韓國偶像在睡覺時出現的怪癖，讓粉絲感到既好奇又有趣。APINK成員鄭恩地、EXO的燦烈、Red Velvet的Joy、防彈少年團的J-Hope等人都有睡眠怪癖，引發網友熱議。

EXO 燦烈（찬열）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自EXO臉書）

▲燦烈。（圖／翻攝自EXO臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

燦烈長相帥氣、身材高挑，有雙深邃雙眼皮、大眼睛，睡覺時會「眼睛張開睡」，EXO成員Chen（첸）曾在節目《黃金漁場 Radio Star》透露，嚴重的時候，燦烈擺出跟一般人發呆的表情睡著了，「非常可怕」。當事人燦烈則回應「早上起來眼睛充血，因為眼睛張開睡，眼睛太乾了」。

Red Velvet Joy（조이）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自IG）

▲Joy。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

本名為李秀英（이수영）的Joy，入睡後會突然大笑出聲，有時則會睡一睡突然露出不滿、煩躁的樣子。成員Yeri（예리）曾在廣播節目中透露，Joy會說夢話，每次的主題都不同，甚至可以像醒著時一樣，很真實在對話，「但她早上起來完全不記得」；Wendy（웬디）一旁補充表示，「我還以為Joy沒有睡著」。

秀智（수지）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG）

秀智曾在節目《強心臟》透露，自己是那種睡了很難醒來的人，聽不到鬧鐘聲，而熟睡後的她會回話，「有時還帶髒字」，因此讓經紀人感到很受傷過，因為「我張開眼睛對他（經紀人）說『出去』，就連我養的狗狗也攻擊他」，但她醒來完全記不得。

APINK 鄭恩地（정은지）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自恩地IG）

▲恩地。（圖／翻攝自恩地IG）

恩地2014年參加實境節目《四男一女》錄製，熟睡後的她雙手向上舉高，抬起右腳，呈現屈膝90度的獨特睡姿。她還曾在節目中，自曝會夢遊，「從小開始就有夢遊的體質，明明是在房間睡覺，醒來人卻在陽台」。

Wanna One 姜丹尼爾（강다니엘）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

姜丹尼爾在拍攝實境節目《被子外面很危險》時，入睡後的他會突然笑起來、說夢話、打呼和磨牙，甚至手腳動起來、在夢中練舞。因為知道自己睡覺習慣不好，第一天與「室友」EXO成員Xiumin（시우민）見面時，為了不打擾到對方，自己拿著枕頭棉被到客廳沙發上睡覺。

少女時代　俞利（유리）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自俞利IG）

▲俞利。（圖／翻攝自俞利IG）

Sunn曾與俞利同房睡的關係，爆料對方睡一睡會突然「做瑜珈」，而潤娥則透露，俞利會「吐著舌頭」睡覺。

TWICE 娜璉（나연）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲娜璉。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE參加廣播節目錄製時，Mina（미나）表示自己沒有睡覺怪癖，但娜璉入睡後，會因為身旁的人在笑跟著笑起來，甚至還會在夢中唱歌。對此，娜璉解釋自己在做夢時，似乎會隨著心情而唱歌，「回歸前夕身體不舒服、發燒，邊睡邊唱起前輩防彈少年團的《FIRE》（불타오르네）的歌」。

防彈少年團 柾國（정국）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自防彈少年團）

▲柾國。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

「黃金老么」柾國曾在受訪時，自曝他就算穿睡衣睡覺，醒來後衣服全脫光光了，引起全場人一陣驚呼，他則補充「我自己脫掉的」。

防彈少年團 J-Hope（제이홉）

▲▼恩地夢遊「隔天醒來人在陽台」 　盤點9韓偶像睡覺怪癖。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

▲J-Hope。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

防彈少年團在廣播節目中，問到睡覺怪癖時，成員紛紛看向J-Hope，SUGA（슈가）透露「他（J-Hope）睡覺會撫摸自己」，且是在凌晨2時，慢慢地用手撫摸自己的腿、胸膛和脖子。對此，J-Hope則笑著解釋，好像是因為小時候為了好入睡，爸媽都會輕輕拍背的關係，而有了這樣的習慣。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

12小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

14小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

12小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

13小時前

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

11小時前

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

10小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

14小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

19小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

3小時前

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

2/20 09:37

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

2/20 07:00

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前1

濱崎步愛犬病危！醫師告知「請做好準備」心碎…重金設氧氣艙續命

38分鐘前0

身高183腳只有25.5cm！5位韓男偶像「迷你腳丫」曝光　最小尺碼僅23.5

1小時前0

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

1小時前0

2月21日星座運勢／巨蟹桃花修成正果超強運！　天秤性感打扮吸眼球

2小時前21

《功夫》評價兩極！過年密會出品人麻吉大哥…九把刀「自我懲罰」

2小時前20

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

3小時前31

9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

3小時前41

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

10小時前32

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前105

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    12小時前2625
  2. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    10小時前62
  3. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    14小時前41
  4. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    12小時前62
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    13小時前101
  6. 泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」
    11小時前62
  7. 吳鳳外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」親妹讚：台人最友善
    10小時前205
  8. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    14小時前129
  9. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    19小時前2021
  10. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合