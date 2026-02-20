再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

記者田暐瑋／綜合報導

S.H.E成員任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）和陳嘉樺（Ella）在2018年與唱片公司合約期滿後選擇各自發展，實質上團體形同解散。儘管Ella在去年舉辦的巡迴演唱會中，Selina與Hebe現身力挺，並同框拍攝宣傳片，讓粉絲一度感到振奮，但合體的實現仍然遙遙無期。

▲再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵。（圖／翻攝自臉書）



同樣受粉絲期待的男團棒棒堂，在2024年底重聚並錄製實境節目《來吧！哪裡怕》，在去年金鐘獎中榮獲「實境節目主持人獎」，然而成員威廉和小杰的逃兵風波，以及王子捲入婚姻爭議，導致原定的計畫受到重創，甚至連第二季的製作也被迫停擺，對於再次見到六位成員合體的機會愈加渺茫。

男團飛輪海也成為粉絲關注焦點，隨著2026年迎來出道20周年，合體的呼聲不斷上升。成員吳尊在接受媒體訪問時表示，合體計畫需「順其自然」，而炎亞綸則直言「不可能」，令粉絲心碎，雖然其他成員仍保持聯絡，但炎亞綸坦言，與團員之間的關係僅止於「團員」，並非朋友，讓粉絲不禁感慨，青春似乎已無法重來。

