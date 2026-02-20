泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星泫雅在2024年嫁給多年好友龍俊亨、升格當人妻。她近日被目擊和老公在超市甜蜜約會，因穿著寬鬆，引發二度懷孕傳聞，對此，其經紀公司AT AREA也做出回應。

▲泫雅在2024年與龍俊亨結婚。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

韓國網友17日聲稱在購物中心目擊泫雅與龍俊亨約會，影片中，兩人毫不在意周圍目光，邊走邊交談。泫雅身穿粉色夾克與燕麥色運動長褲，龍俊亨則戴著黑色毛帽、牽著她的手。然而，泫雅因看起來比以前豐滿，引網友猜測她是否有孕在身。對此，經紀公司火速回應表示「懷孕傳聞並非事實」，透露泫雅正為了回歸「持續運動並準備新專輯中」。

▲網友目擊泫雅和龍俊亨一起逛街。（圖／翻攝自韓網）

事實上，這並非泫雅首次傳出喜訊。她在2024年10月舉行婚禮時，就曾因舞蹈動作不夠劇烈，被疑婚前懷孕；隨後，她在社群分享嬰兒鞋造型的甜點照片，更引發網友熱議，不過，當時公司均予以否認。對此，泫雅曾發文對自己喊話：「清醒一點努力減肥吧。妳以前不是喜歡骨感嗎，再試一次吧。」展現出對於體態管理的自我要求與壓力。