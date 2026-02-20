ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星泫雅在2024年嫁給多年好友龍俊亨、升格當人妻。她近日被目擊和老公在超市甜蜜約會，因穿著寬鬆，引發二度懷孕傳聞，對此，其經紀公司AT AREA也做出回應。

▲▼泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

▲泫雅在2024年與龍俊亨結婚。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

韓國網友17日聲稱在購物中心目擊泫雅與龍俊亨約會，影片中，兩人毫不在意周圍目光，邊走邊交談。泫雅身穿粉色夾克與燕麥色運動長褲，龍俊亨則戴著黑色毛帽、牽著她的手。然而，泫雅因看起來比以前豐滿，引網友猜測她是否有孕在身。對此，經紀公司火速回應表示「懷孕傳聞並非事實」，透露泫雅正為了回歸「持續運動並準備新專輯中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應。（圖／翻攝自韓網）

▲網友目擊泫雅和龍俊亨一起逛街。（圖／翻攝自韓網）

事實上，這並非泫雅首次傳出喜訊。她在2024年10月舉行婚禮時，就曾因舞蹈動作不夠劇烈，被疑婚前懷孕；隨後，她在社群分享嬰兒鞋造型的甜點照片，更引發網友熱議，不過，當時公司均予以否認。對此，泫雅曾發文對自己喊話：「清醒一點努力減肥吧。妳以前不是喜歡骨感嗎，再試一次吧。」展現出對於體態管理的自我要求與壓力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

泫雅龍俊亨

推薦閱讀

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

13小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

15小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

16小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

2小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

13小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

2/19 23:00

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

9小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

3小時前

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

12小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

23小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

2/19 19:00

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

2/19 20:35

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【忍術蛙蛙之術????】3朋友影子模仿術　男人的快樂94這麼簡單

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

26分鐘前1

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

1小時前21

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

1小時前1

百萬YouTuber Ariel父母離異！　曾痛問：為什麼把我生下來卻沒準備好

2小時前20

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

2小時前816

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

3小時前30

上原亞衣「百發戰績」超噁！D槽6女神最噩夢拍攝曝光　吉澤明步受不了

3小時前51

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

3小時前0

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

4小時前65

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

讀者迴響

熱門新聞

  1. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    13小時前65
  2. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    15小時前246
  3. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    16小時前147
  4. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    2小時前1616
  5. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    13小時前1424
  6. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    2/19 23:0020
  7. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    9小時前2020
  8. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    3小時前101
  9. 樂天隊長零緋聞12年成業界奇蹟！
    12小時前142
  10. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    23小時前2033
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合