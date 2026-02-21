ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

記者田暐瑋／綜合報導

香港影壇自80年代起，便以「真實奇案」改編聞名，成為觀眾揮之不去的童年陰影，從震驚全港的「雨夜屠夫」到「Hello Kitty藏屍案」，從早期著重血腥與感官刺激，到近年《踏血尋梅》轉變為對人性的深度剖析。

▲改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



1. 《烹夫》

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件背景：1988年馬頭圍康怡花園烹夫案

案件來龍去脈： 是香港首宗找不著屍體的謀殺案。婦人馬潔芝懷疑丈夫有外遇，要求丈夫離開新歡不果，在女兒離家後，與兩名胞弟及友人將丈夫綑綁，因丈夫拒絕交出錢財，馬潔芝用塑膠槌將其擊斃肢解，並放入大鍋中「烹煮」。

結果： 被告因患有精神分裂症，最後被判處無限期入住精神病院。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《烹夫》。（圖／翻攝自臉書）

2. 《溶屍奇案》

事件背景： 沙田作壆坑村溶屍案

案件來龍去脈： 兇手黃大衛是一名飛機工程師，外型俊朗，同時與空姐黃紫君及另一名女子余玲交往。後來黃紫君失蹤，警方在沙田一幢村屋發現一個大鐵箱，裡面盛裝著被強酸腐蝕到只剩白骨的屍體。

結果： 原本兩名被告皆被判死刑（後改終身監禁），但在上訴期間，余玲突然獨自承擔所有罪名，黃大衛獲釋出獄。後來黃大衛甚至在獄中與一名曾到監獄探訪他的女支持者結婚，極具爭議。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《溶屍奇案》。（圖／翻攝自臉書）

3. 《羔羊醫生》

事件背景：1982年雨夜屠夫林過雲

案件來龍去脈： 計程車司機林過雲是香港歷史上最著名的連環殺手，專門在雨夜獵殺落單的女性乘客。他將被害者勒斃後帶回住所肢解，並將性器官切下放入玻璃罐中製成標本，因為他將受害者的肢解照片拿去照相館沖洗，店員發現後報警。

結果： 林過雲被判死刑，後改為終身監禁。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《羔羊醫生》。（圖／翻攝自臉書）

4. 《八仙飯店之人肉叉燒包》

事件背景： 1985 年澳門八仙飯店滅門案

案件來龍去脈： 八仙飯店東主一家九口及一名員工離奇失蹤，後來海邊陸續發現殘肢，警方調查發現，長期在飯店工作的黃志恒涉有重嫌。外傳黃志恒因賭債糾紛殺害全家後，將屍體製成「叉燒包」出售，這成為電影最著名的驚悚點，但警方從未證實此點。

結果： 黃志恒在獄中自殺身亡，導致此案多個疑點不了了之。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《八仙飯店之人肉叉燒包》。（圖／翻攝自臉書）

5. 《人頭豆腐湯》

事件背景：1999 年 Hello Kitty 藏屍案

案件來龍去脈： 被譽為香港最殘酷的虐殺案。23歲的夜總會公關樊敏儀因債務問題，被三名男子禁錮在尖沙咀一處公寓，在長達一個月的囚禁期間，她遭受了拔牙、火燒皮肉、灌食排泄物等非人折磨。死後遭肢解烹煮，兇手將她的頭顱塞進Hello Kitty人型玩偶內。

結果： 案件曝光是因為其中一名加害者的女友因噩夢纏身向社工告發，三名被告被判終身監禁。

6. 《踏血尋梅》

事件背景： 2008 年王嘉梅命案

案件來龍去脈：16歲隨母移居香港的少女王嘉梅在進行援交活動時，被一名失業男子丁啟泰殺害。丁啟泰聲稱王嘉梅求死，將其殺害後進行慘無人道的肢解，混入街市的骨頭攤位。

結果：兇手丁啟泰在案件審訊期間承認非法處理屍體，但否認謀殺。法官指出其肢解手法如「野蠻人」行為、恐怖，依例判處終身監禁。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲《踏血尋梅》。（圖／翻攝自臉書）

