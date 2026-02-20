直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）搶在大年初四當天開工，於台北小巨蛋開唱，江蕙今特別選唱妹妹江淑娜的歌曲〈請你記得我的好〉，笑說：「我們家也有一個歌手，會演戲、主持、唱歌，紅的歌又很多。」直言唱妹妹的歌壓力很大，在歌曲進入間奏時，她忽然笑著問台下觀眾：「有沒有比妹妹好聽？江淑娜要起來了唷！」隨後江淑娜驚喜現身，現場氣氛瞬間沸騰，是姊妹倆睽違16年再度同台，也是除了臨時登台的方文琳、張清芳以外，此次「無，有」演唱會首次正式邀請的嘉賓。

▲江蕙演唱會嘉賓請到妹妹江淑娜。（圖／寬宏藝術提供）

不過二姐一看到江淑娜，第一句話竟是：「你穿我的衣服幹嘛？這我等下要穿的！」江淑娜說今天過年，「我想說二姐說要加菜，就加我這個小菜，我這碟小菜可以嗎？」讓全場爆出熱烈尖叫聲，江淑娜還當場開口賀年要紅包，江蕙真的掏出一個紅包，讓江淑娜超開心，她表示原本二姐說要她免費來演唱，「我知道二姐一定會包很大包，所以今天不是來白唱，還是有錢。」沒想到打開一看竟是200元，讓江淑娜直呼：「我給人小費比這還多，不過還是一個心意啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江淑娜拿江蕙衣服來穿。（圖／寬宏藝術提供）

已引退10年的江淑娜於去年金鐘獎驚喜現身，同時也宣布復出，經紀團隊人員說，當時二姐看到江淑娜的金鐘演出後，想到每次自己開唱，江淑娜都行蹤神秘，甚至根本不知道她有沒有到場，索性邀請她來當嘉賓，讓江淑娜也嚇了一跳，對於此次演出相當戰戰兢兢。

▲江蕙大年初四在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙說，那天金鐘獎後，看到很多留言都說江淑娜表演很好，隨後坦言：「我唱你的歌，其實我壓力很大，創作人要寫歌給一位歌手唱，會量身定做。」江淑娜立刻呼喊現場媒體：「『江蕙唱江淑娜的歌有壓力』，這句話麻煩字幫我放大一點，我沒聽說過在台灣有人敢挑戰二姐，二姐還說她有壓力，第一個對象就是本人（指江淑娜自己）。」讓全場笑翻。

江蕙笑說因為姊妹倆聲線不同，才會覺得唱妹妹的歌很有壓力，隨後，二姐江蕙大方將舞台交給妹妹，讓江淑娜獨自站上聚光燈中央，嗨唱她的經典名曲〈煙雨濛濛〉。