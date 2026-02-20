ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓超夯戀綜《換乘戀愛1》情侶高敏英、李周輝修成正果！高敏英和李周輝在2021年以對方的「前任」身份參加節目，最終選擇復合。距離節目播出已時隔4年多，兩人於20日公開在紐約求婚的驚喜影片，宣布將於12月5日正式舉行婚禮，引大批粉絲感動祝福。

▲▼紐約街頭求婚爆哭。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

▲高敏英和李周輝因參加《換乘戀愛》，擁有不少粉絲關注。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

紐約低溫藏驚喜　李周輝淚灑求婚現場

[廣告]請繼續往下閱讀...

高敏英20日在YouTube頻道公開題為「我要結婚了」的影片。影片中，她和李周輝造訪紐約，因嚴寒一度情緒低落，卻在好友攝影師幫忙拍照時，轉頭發現男友跪在地上求婚，兩人在充滿幸福的淚水中，許下終身承諾。李周輝坦言，因為是第一次求婚，雖然跪下了，卻不知該說什麼，「那一瞬間經歷了不少曲折，感覺很不真實。看到她開心的表情讓我感到安心，瞬間腦海中閃過非常多念頭。」高敏英則高興表示，在國外旅行途中被求婚一直是她的夢想。

▲▼紐約街頭求婚爆哭。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

▲李周輝在紐約向高敏英求婚。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

5年溫柔守護不變　高敏英感性告白「質樸的愛」

談到這段感情，高敏英感性表示，這5年來，男友始終溫柔，「在這一刻也對我說『敏英想要的，我都會為妳做』，這份質樸的愛真的讓我非常感激。」她也坦言，雖然20歲初見面到現在滿30歲了，自己依然冒冒失失，很謝謝對方總是堅定守在身邊。李周輝則幽默表示，原本覺得生活已像結婚一樣，心裡曾想過「一定要結婚嗎」，後來轉念，既然橫豎都像在過婚後生活，那就「乾脆趕快結一結」。

▲▼《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

▲李周輝和高敏英將於12月舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／lamuzes）

定下12月5日婚約　唯一後悔的男人成終身伴侶

回首當年出演《換乘戀愛》，高敏英坦言，當時寫下對方是「唯一後悔分手的男人」那一刻仍清晰如昨，「我們在20多歲喊著嚮往深冬紐約時相遇，並在滿30歲的這一年去了那裡，在那裡接受了求婚。我第一次看到他哭的樣子，我也邊笑邊哭地許下了終身承諾。雖然未來的時光或許會感到陌生，但我會小心翼翼地努力過好的。」兩人預計於12月5日舉行婚禮，正式開啟人生的下一章。

