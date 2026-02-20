吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅嫁給香港旅遊科技業高層Eric第四年，馬年春節前夕馬不停蹄飛回香港與夫婿團聚，夫妻倆攜手大掃除，她也特別準備香港過年必吃的圍爐經典菜「盆菜」，還有蘿蔔糕作為小倆口迎新春的固定儀式，她喜氣洋洋說：「既方便省時，又不失滿滿的年節感。」

▲吳申梅香港合體老公Eric過年。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

而蘿蔔糕寓意步步高陞，是每年餐桌上不可缺席的「開年味」；而盆菜中層層堆疊的海味與山珍，盆菜是米其林星級餐廳所準備，主打高檔食材如25頭吉品鮑魚、刺參、花膠、即烤乳豬、鵝掌、元蹄、放山雞等，山珍海味齊聚一盆，則象徵圓滿與聚福，是香港習俗最佳年菜，全家人圍坐分享，吃出最真切的團圓氣氛。

年前吳申梅行程滿檔，外地工作與宣傳緊湊到連家裡都沒時間整理，在小年夜前終於和老公合體香港家中，一落地就從客廳、廚房到房間逐一大清掃，除夕夜沒有外出趕拜年飯局，反而在家吃盆菜、蘿蔔糕，接著開「電影趴」，深夜還忍不住煮湯圓當宵夜，甜甜暖暖之餘也默默多長了幾兩肉，她笑說這是「幸福肥」的證明。

▲吳申梅分享香港招牌年菜「盆菜」。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

香港習俗說大年初一要睡到飽，兩人便好好在家休息睡到自然醒，初二Eric則陪她回娘家，還去看了《陽光女子合唱團》，夫妻倆哭掉一大包衛生紙，「親情是我罩門，整部片哭到無法踩煞車啦。」今初四（20日）吳申梅則提前開工，將前往雲林做公益，把新年的祝福與關心帶到更遠的地方。