樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅嫁給香港旅遊科技業高層Eric第四年，馬年春節前夕馬不停蹄飛回香港與夫婿團聚，夫妻倆攜手大掃除，她也特別準備香港過年必吃的圍爐經典菜「盆菜」，還有蘿蔔糕作為小倆口迎新春的固定儀式，她喜氣洋洋說：「既方便省時，又不失滿滿的年節感。」

▲▼吳申梅香港過年。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲吳申梅香港合體老公Eric過年。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

而蘿蔔糕寓意步步高陞，是每年餐桌上不可缺席的「開年味」；而盆菜中層層堆疊的海味與山珍，盆菜是米其林星級餐廳所準備，主打高檔食材如25頭吉品鮑魚、刺參、花膠、即烤乳豬、鵝掌、元蹄、放山雞等，山珍海味齊聚一盆，則象徵圓滿與聚福，是香港習俗最佳年菜，全家人圍坐分享，吃出最真切的團圓氣氛。

年前吳申梅行程滿檔，外地工作與宣傳緊湊到連家裡都沒時間整理，在小年夜前終於和老公合體香港家中，一落地就從客廳、廚房到房間逐一大清掃，除夕夜沒有外出趕拜年飯局，反而在家吃盆菜、蘿蔔糕，接著開「電影趴」，深夜還忍不住煮湯圓當宵夜，甜甜暖暖之餘也默默多長了幾兩肉，她笑說這是「幸福肥」的證明。

▲▼吳申梅香港過年。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲吳申梅分享香港招牌年菜「盆菜」。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

香港習俗說大年初一要睡到飽，兩人便好好在家休息睡到自然醒，初二Eric則陪她回娘家，還去看了《陽光女子合唱團》，夫妻倆哭掉一大包衛生紙，「親情是我罩門，整部片哭到無法踩煞車啦。」今初四（20日）吳申梅則提前開工，將前往雲林做公益，把新年的祝福與關心帶到更遠的地方。

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

22分鐘前34

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

1小時前0

上原亞衣「百發戰績」超噁！D槽6女神最噩夢拍攝曝光　吉澤明步受不了

1小時前30

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

1小時前0

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

1小時前55

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

2小時前11

韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到　超黑暗情節令人作嘔

2小時前0

小巨蛋最早開工是她！　江蕙破天荒1創舉「豪灑300紅包」超霸氣

3小時前1

台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵　1血案至今兇手成謎

3小時前31

BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲：無意選邊站

