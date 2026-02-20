ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到　超黑暗情節令人作嘔

記者田暐瑋／綜合報導

近年台、韓影視圈掀起「真人真事改編」熱潮，無論是推動法律修訂的《熔爐》、追查世紀懸案的《殺人回憶》，都展現了改編作品不僅是娛樂，更是推動社會進步的隱形推手。當冰冷的刑事檔案轉化為發人深省的螢幕敘事，我們看見的不只是犯罪，更是法治與道德在時代浪潮下的掙扎與覺醒。

▲韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）

▲韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到，點圖可放大。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）

1. 《殺人回憶》：華城連環殺人案 (1986-1991)

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件背景： 發生於京畿道華城市。在 5 年間，共有 10 名女性在深夜遭到綁架、性侵並勒斃，受害者從 13 歲少女到 71 歲老嫗無一倖免。

案件來龍去脈：當時南韓警方動員 200 萬人次，卻因鑑定技術落後且缺乏關鍵證據，導致案件成為世紀懸案。電影結局中宋康昊對著螢幕的凝視，被視為是對隱藏在人群中兇手的無聲質問。

結果： 2019 年，警方透過 DNA 技術比對出正因強姦殺害小姨子而服刑中的李春宰。他於 2020 年承認了華城案及其他多起命案，真相在 30 多年後才大白。

▲華城連環殺人案,殺人回憶,李春在,信號。（圖／翻攝自YouTube／YTN news）

▲華城連環殺人案翻拍成《殺人回憶》。（圖／翻攝自YouTube／YTN news）

2. 《追擊者》：柳永哲連環殺人事件 (2003-2004)

事件背景： 柳永哲在短短一年內殘忍殺害了至少 20 人，主要針對富裕的老年人及按摩店女性。

案件來龍去脈：柳永哲作案手法極其冷酷，甚至有將受害者分屍，食用受害者內臟的傳言。他曾狂妄表示：「如果沒被抓，我會殺超過 100 人」。此案引發韓國社會對治安漏洞與貧富差距的深刻反思。

結果： 柳永哲於 2004 年被捕並判處死刑，但由於韓國已停止執行死刑多年，他至今仍被關押在監獄中。

▲《追擊者》：柳永哲連環殺人事件。（圖／翻攝自網路）

▲《追擊者》翻拍自柳永哲連環殺人事件。（圖／翻攝自網路）

3. 《熔爐》：光州仁和聾啞學校性侵案 (2000-2005)

事件背景： 該校教職員（包含校長與教務長）長期集體對聾啞學生施以性侵害與肢體暴力。

案件來龍去脈：受害學生因生理障礙無法對外求救，校方更與當地警政權力勾結。2005 年事件曝光後，兇手僅獲輕判。2011 年電影上映後引發全國憤怒，政府被迫重啟調查。

結果： 韓國國會最終通過《性暴力犯罪特別法》修正案（又稱「熔爐法」），取消對未滿 13 歲兒童及殘障人士性侵犯罪的追訴期。

▲電影《熔爐》改編自光州仁和聾啞學校真實事件。（圖／翻攝自FACEBOOK／도가니）

▲電影《熔爐》改編自光州仁和聾啞學校真實事件。（圖／翻攝自FACEBOOK／도가니）

4. 《7號房的禮物》：春川強姦殺人冤案 (1972)

事件背景： 1972 年春川市一名派出所長的 9 歲女兒遭姦殺，警方在威權壓力下急於破案，盯上了智力障礙者鄭元涉。

案件來龍去脈：警方透過刑求逼供、偽造證據，讓鄭元涉含冤入獄 15 年。電影將此悲劇轉化為溫馨的父女情，但現實中的冤情極其沉重。

結果： 鄭元涉在出獄後不斷奔走，終於在 2011 年獲得無罪平反，但他在領取巨額國家賠償金前便撒手人寰。

▲▼南韓電影《7號房的禮物》主角原型人物鄭元燮已於28日去世。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&amp;NEW 무비앤뉴）

▲▼南韓電影《7號房的禮物》。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&NEW 무비앤뉴）

5. 《素媛》：趙斗淳案 (2008)

事件背景：8 歲女童「娜英」（化名）在去上學路上被 56 歲醉漢趙斗淳強行拖入廁所施暴，導致女童內臟受損、終身須使用人工肛門。

案件來龍去脈：案件最令人髮指的是，趙斗淳以「醉酒後精神衰弱」為由請求減刑，最終僅被判處 12 年有期徒刑。此判決引發全韓抗議，電影著重描繪受害家庭如何艱難重建。

結果： 2020 年趙斗淳刑滿出獄時，住家外聚集大批憤怒民眾，也促使韓國強化對性犯罪者的電子腳鐐監督與居住限制。

▲▼趙斗淳案曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（原文譯《素媛》，소원）。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

▲趙斗淳案曾被翻拍成電影《素媛》。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

6.  《孩子們...》：大邱青蛙少年失蹤案 (1991)

事件背景： 大邱廣域市5名小學生為了捉火蜥蜴結伴上山後消失，當時全國發動了史無前例的 30 萬警力搜索。

案件來龍去脈：此案與華城案、李亨浩綁架案並稱為「韓國三大懸案」。失蹤 11 年後，孩子們的骸骨在臥龍山被發現，頭部有明顯的鈍器擊傷與子彈（鉛彈）孔痕跡，證實為他殺。

結果： 由於現場已被時間摧毀殆盡，加上搜查初期的疏失，犯人至今不明。2006 年追訴時效屆滿，成為韓國人心中永遠的痛。

▲《孩子們...》翻拍自大邱青蛙少年失蹤案。（圖／翻攝自網路）

▲《孩子們...》翻拍自大邱青蛙少年失蹤案。（圖／翻攝自網路）

7. 《Mouse 窺探》：仁川國小女童碎屍案 (2017)

事件背景： 2017 年一名 17 歲的患有精神疾病的少女，在公園誘拐一名 8 歲女童至家中，將其殺害並殘忍分屍。

案件來龍去脈： 兇手作案手法極其冷血，她在網路上與另一名 18 歲少女共謀，甚至將受害者的部分器官當作「禮物」送給對方。最令大眾憤怒的是，兇手在庭審中毫無悔意，甚至抱怨「天氣這麼好，我卻要待在裡面」。

結果：金某在事後試圖掩蓋罪行，並與朴某一同飲酒，兩人對於犯罪過程的冷漠態度引起了警方的懷疑。最終，金某被逮捕，並在10天後逮捕了朴某。金某因未成年被判處20年監禁，而朴某則因被認定為非主謀，刑期減至13年。

▲《Mouse 窺探》翻拍自仁川國小女童碎屍案。（圖／翻攝自網路）

▲《Mouse 窺探》翻拍自仁川國小女童碎屍案。（圖／翻攝自網路）

8.《Voice》：水原分屍殺人案（2012）

事件背景： 2012 年在京畿道水原市一名 28 歲的韓國女性在回家路上被中國籍勞工吳元春強行拖入房內性侵。

案件來龍去脈： 受害者在被囚禁期間趁隙撥打 112 報警，通話持續了 7 分鐘，電話中可以聽見受害者的慘叫與求饒聲。然而，接線警員不僅判斷錯誤，警方更因官僚作風延誤搜索，最終受害者慘遭殺害並被分屍成 358 塊。

結果： 此案導致當時的韓國警察廳長辭職，並推動了 112 舉報中心的全面改革。

▲《Voice》翻拍自水原分屍殺人案。（圖／翻攝自網路）

▲《Voice》翻拍自水原分屍殺人案。（圖／翻攝自網路）

9. 《那傢伙的聲音》：李亨浩誘拐失蹤案(1991)

事件背景： 1991 年 1 月9 歲男童李亨浩在首爾狎鷗亭被擄走。

案件來龍去脈： 綁匪在 44 天內打了 87 通電話威脅家屬，語氣極其冷靜且近乎戲弄。儘管警方介入並設下多次埋伏，犯人卻展現出極強的反偵察能力，數次拿走贖金後成功脫逃。44 天後，李亨浩的屍體在漢江邊被發現，死因是遭綁後第二天即被勒斃。

結果： 電影結尾播放了真實綁匪的錄音帶，向公眾徵求線索。此案已於 2006 年過追訴期，兇手至今未落網。

▲《那傢伙的聲音》翻拍自李亨浩誘拐失蹤案。（圖／翻攝自網路）

▲《那傢伙的聲音》翻拍自李亨浩誘拐失蹤案。（圖／翻攝自網路）

10. 《韓公主》、《媽媽別哭》：密陽集體性侵案(2004)

事件背景：2004年一名國三少女在慶尚南道密陽市遭到 44 名高中生長達一年的集體性侵與暴力威脅。

案件來龍去脈：少女遭到以「密陽聯合」高中生幫派成員集體輪暴，在之後長達 11 個月的時間裡，共計 44 名直接參與者，另有數十名圍觀或協助者多次對少女施以性暴力，並用手機拍下影片恐嚇她不得報案。 這起案件是韓國司法史上的恥辱，警方在調查過程中對被害者出言不遜（如「妳毀了密陽的名聲」），且加害者家屬甚至在法庭上羞辱被害者。

結果： 最終這 44 人中竟沒有一人受到刑事處罰，僅受社會服務或不留前科的保護處分，被害者的人生被徹底摧毀，而多數加害者如今卻在社會上安穩度日，此案件至今仍每隔幾年就會被韓國網友翻出來撻伐。

▲▼韓公主、信號。（圖／翻攝自劇照）

▲《韓公主》。（圖／翻攝自劇照）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

11小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

13小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

14小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

10小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

22小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

7小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

21小時前

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

10小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

2/19 19:00

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

2/19 20:35

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

12小時前

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

15小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

21分鐘前34

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

1小時前0

上原亞衣「百發戰績」超噁！D槽6女神最噩夢拍攝曝光　吉澤明步受不了

1小時前30

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

1小時前0

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

1小時前55

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

2小時前11

韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到　超黑暗情節令人作嘔

2小時前0

小巨蛋最早開工是她！　江蕙破天荒1創舉「豪灑300紅包」超霸氣

3小時前1

台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵　1血案至今兇手成謎

3小時前31

BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲：無意選邊站

讀者迴響

熱門新聞

  1. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    11小時前64
  2. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    13小時前226
  3. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    14小時前147
  4. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    10小時前1423
  5. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    22小時前20
  6. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    7小時前2020
  7. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    21小時前2033
  8. 樂天隊長零緋聞12年成業界奇蹟！
    10小時前141
  9. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    2/19 19:00208
  10. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    2/19 20:35207
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合