韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到　超黑暗情節令人作嘔

記者田暐瑋／綜合報導

近年台、韓影視圈掀起「真人真事改編」熱潮，無論是推動法律修訂的《熔爐》、追查世紀懸案的《殺人回憶》，都展現了改編作品不僅是娛樂，更是推動社會進步的隱形推手。當冰冷的刑事檔案轉化為發人深省的螢幕敘事，我們看見的不只是犯罪，更是法治與道德在時代浪潮下的掙扎與覺醒。

▲韓國翻拍「10大真實血案」！這2案兇手還抓不到，點圖可放大。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



1. 《殺人回憶》：華城連環殺人案 (1986-1991)

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件背景： 發生於京畿道華城市。在 5 年間，共有 10 名女性在深夜遭到綁架、性侵並勒斃，受害者從 13 歲少女到 71 歲老嫗無一倖免。

案件來龍去脈：當時南韓警方動員 200 萬人次，卻因鑑定技術落後且缺乏關鍵證據，導致案件成為世紀懸案。電影結局中宋康昊對著螢幕的凝視，被視為是對隱藏在人群中兇手的無聲質問。

結果： 2019 年，警方透過 DNA 技術比對出正因強姦殺害小姨子而服刑中的李春宰。他於 2020 年承認了華城案及其他多起命案，真相在 30 多年後才大白。

▲華城連環殺人案翻拍成《殺人回憶》。（圖／翻攝自YouTube／YTN news）



2. 《追擊者》：柳永哲連環殺人事件 (2003-2004)

事件背景： 柳永哲在短短一年內殘忍殺害了至少 20 人，主要針對富裕的老年人及按摩店女性。

案件來龍去脈：柳永哲作案手法極其冷酷，甚至有將受害者分屍，食用受害者內臟的傳言。他曾狂妄表示：「如果沒被抓，我會殺超過 100 人」。此案引發韓國社會對治安漏洞與貧富差距的深刻反思。

結果： 柳永哲於 2004 年被捕並判處死刑，但由於韓國已停止執行死刑多年，他至今仍被關押在監獄中。

▲《追擊者》翻拍自柳永哲連環殺人事件。（圖／翻攝自網路）



3. 《熔爐》：光州仁和聾啞學校性侵案 (2000-2005)

事件背景： 該校教職員（包含校長與教務長）長期集體對聾啞學生施以性侵害與肢體暴力。

案件來龍去脈：受害學生因生理障礙無法對外求救，校方更與當地警政權力勾結。2005 年事件曝光後，兇手僅獲輕判。2011 年電影上映後引發全國憤怒，政府被迫重啟調查。

結果： 韓國國會最終通過《性暴力犯罪特別法》修正案（又稱「熔爐法」），取消對未滿 13 歲兒童及殘障人士性侵犯罪的追訴期。

▲電影《熔爐》改編自光州仁和聾啞學校真實事件。（圖／翻攝自FACEBOOK／도가니）



4. 《7號房的禮物》：春川強姦殺人冤案 (1972)

事件背景： 1972 年春川市一名派出所長的 9 歲女兒遭姦殺，警方在威權壓力下急於破案，盯上了智力障礙者鄭元涉。

案件來龍去脈：警方透過刑求逼供、偽造證據，讓鄭元涉含冤入獄 15 年。電影將此悲劇轉化為溫馨的父女情，但現實中的冤情極其沉重。

結果： 鄭元涉在出獄後不斷奔走，終於在 2011 年獲得無罪平反，但他在領取巨額國家賠償金前便撒手人寰。

▲▼南韓電影《7號房的禮物》。（圖／翻攝自YouTube／MOVIE&NEW 무비앤뉴）



5. 《素媛》：趙斗淳案 (2008)

事件背景：8 歲女童「娜英」（化名）在去上學路上被 56 歲醉漢趙斗淳強行拖入廁所施暴，導致女童內臟受損、終身須使用人工肛門。

案件來龍去脈：案件最令人髮指的是，趙斗淳以「醉酒後精神衰弱」為由請求減刑，最終僅被判處 12 年有期徒刑。此判決引發全韓抗議，電影著重描繪受害家庭如何艱難重建。

結果： 2020 年趙斗淳刑滿出獄時，住家外聚集大批憤怒民眾，也促使韓國強化對性犯罪者的電子腳鐐監督與居住限制。

▲趙斗淳案曾被翻拍成電影《素媛》。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）



6. 《孩子們...》：大邱青蛙少年失蹤案 (1991)

事件背景： 大邱廣域市5名小學生為了捉火蜥蜴結伴上山後消失，當時全國發動了史無前例的 30 萬警力搜索。

案件來龍去脈：此案與華城案、李亨浩綁架案並稱為「韓國三大懸案」。失蹤 11 年後，孩子們的骸骨在臥龍山被發現，頭部有明顯的鈍器擊傷與子彈（鉛彈）孔痕跡，證實為他殺。

結果： 由於現場已被時間摧毀殆盡，加上搜查初期的疏失，犯人至今不明。2006 年追訴時效屆滿，成為韓國人心中永遠的痛。

▲《孩子們...》翻拍自大邱青蛙少年失蹤案。（圖／翻攝自網路）



7. 《Mouse 窺探》：仁川國小女童碎屍案 (2017)

事件背景： 2017 年一名 17 歲的患有精神疾病的少女，在公園誘拐一名 8 歲女童至家中，將其殺害並殘忍分屍。

案件來龍去脈： 兇手作案手法極其冷血，她在網路上與另一名 18 歲少女共謀，甚至將受害者的部分器官當作「禮物」送給對方。最令大眾憤怒的是，兇手在庭審中毫無悔意，甚至抱怨「天氣這麼好，我卻要待在裡面」。

結果：金某在事後試圖掩蓋罪行，並與朴某一同飲酒，兩人對於犯罪過程的冷漠態度引起了警方的懷疑。最終，金某被逮捕，並在10天後逮捕了朴某。金某因未成年被判處20年監禁，而朴某則因被認定為非主謀，刑期減至13年。

▲《Mouse 窺探》翻拍自仁川國小女童碎屍案。（圖／翻攝自網路）

8.《Voice》：水原分屍殺人案（2012）

事件背景： 2012 年在京畿道水原市一名 28 歲的韓國女性在回家路上被中國籍勞工吳元春強行拖入房內性侵。

案件來龍去脈： 受害者在被囚禁期間趁隙撥打 112 報警，通話持續了 7 分鐘，電話中可以聽見受害者的慘叫與求饒聲。然而，接線警員不僅判斷錯誤，警方更因官僚作風延誤搜索，最終受害者慘遭殺害並被分屍成 358 塊。

結果： 此案導致當時的韓國警察廳長辭職，並推動了 112 舉報中心的全面改革。

▲《Voice》翻拍自水原分屍殺人案。（圖／翻攝自網路）



9. 《那傢伙的聲音》：李亨浩誘拐失蹤案(1991)

事件背景： 1991 年 1 月9 歲男童李亨浩在首爾狎鷗亭被擄走。

案件來龍去脈： 綁匪在 44 天內打了 87 通電話威脅家屬，語氣極其冷靜且近乎戲弄。儘管警方介入並設下多次埋伏，犯人卻展現出極強的反偵察能力，數次拿走贖金後成功脫逃。44 天後，李亨浩的屍體在漢江邊被發現，死因是遭綁後第二天即被勒斃。

結果： 電影結尾播放了真實綁匪的錄音帶，向公眾徵求線索。此案已於 2006 年過追訴期，兇手至今未落網。

▲《那傢伙的聲音》翻拍自李亨浩誘拐失蹤案。（圖／翻攝自網路）



10. 《韓公主》、《媽媽別哭》：密陽集體性侵案(2004)

事件背景：2004年一名國三少女在慶尚南道密陽市遭到 44 名高中生長達一年的集體性侵與暴力威脅。

案件來龍去脈：少女遭到以「密陽聯合」高中生幫派成員集體輪暴，在之後長達 11 個月的時間裡，共計 44 名直接參與者，另有數十名圍觀或協助者多次對少女施以性暴力，並用手機拍下影片恐嚇她不得報案。 這起案件是韓國司法史上的恥辱，警方在調查過程中對被害者出言不遜（如「妳毀了密陽的名聲」），且加害者家屬甚至在法庭上羞辱被害者。

結果： 最終這 44 人中竟沒有一人受到刑事處罰，僅受社會服務或不留前科的保護處分，被害者的人生被徹底摧毀，而多數加害者如今卻在社會上安穩度日，此案件至今仍每隔幾年就會被韓國網友翻出來撻伐。

▲《韓公主》。（圖／翻攝自劇照）