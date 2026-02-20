BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲：無意選邊站

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓製作人閔熙珍與前公司HYBE大打官司，其中，關於ILLIT與NewJeans的抄襲爭議，法院日前判定閔熙珍方僅屬意見表達，不構成誹謗。然而，在審判書中，防彈少年團（BTS）成員V傳給閔熙珍的訊息，成為了證據之一，引發外界熱議，對此，V也於20日親自做出回應。

▲V和閔熙珍的聊天對話成為法庭證據。（圖／翻攝自Instagram／thv、min.hee.jin）

不滿私訊變證據！V發聲澄清：無意選邊站

V於20日在IG限時動態分享新聞截圖，針對自己與閔熙珍的聊天對話被公開一事做出回應。他澄清表示：「（閔前代表）因為是我的熟人，這只是出於共鳴而分享的部分私下對話」，強調自己完全沒有要選邊站的意思，也對於聊天訊息在未經同意的情況下，被作為證據提交而感到非常困惑。其經紀公司HYBE方面也證實，藝人僅是基於熟人情誼發言，對於私訊被隨意提交至審判資料感到不滿。

▲V表示並不知道對話內容被提交當證據。（圖／翻攝自Instagram／thv）

閔熙珍訴訟一審勝訴 法院裁定HYBE須付千億韓幣

此前，閔熙珍與HYBE因股東間契約及賣出選擇權開打官司。一審判決書顯示，裁判部裁定HYBE應支付閔熙珍韓幣255億元（約新台幣6.1億元），並向其親信分別支付韓幣17億元（約新台幣4071萬元）與韓幣14億元（約新台幣3353萬元）。

同時，HYBE針對閔熙珍提出的股東間契約解除確認訴訟，則遭到駁回。法院在審理過程中，將閔熙珍提出的「ILLIT抄襲NewJeans疑雲」視為正當意見表達，進而採納了V與閔熙珍之間的私訊作為證據資料。

私訊內容全曝光！法官認定「印象相似」屬個人觀點

根據報導，V曾在訊息中提到：「所以說啊。我也看了一下，覺得『啊，這個很像..』。」裁判部表示，這段關於抄襲的言論，是針對整體印象相似所做的「意見或價值判斷之表示」，不能看作是事實陳述。而雖然法院採信此為正當意見表達，但HYBE不服一審判決，已於19日向首爾中央地方法院提交上訴狀，這場法庭攻防大戰顯然還將繼續延燒。

▲▼閔熙珍曾控訴ILLIT（上圖）的概念形象與NewJeans（下圖）高度相似。（圖／翻攝自X）