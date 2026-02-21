初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

文／清水孟國際塔羅小孟老師

大年初五又稱為破五日，也就是初一到初五的禁忌完全解除。初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌。

1.家中勿留垃圾：

初五要迎富送窮，因此要將垃圾也就是窮，將它送出去，代表將窮神送走，財神自然就會來了。

2.家裡忌髒亂：

初五這一天要將家中的地板垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨財神自然就會來。

3.忌訪他人家裡：

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人，另一說因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣那就不好了。

4.忌睡午覺：

初五要迎財神因此起來動一動對身體比較好，因為古人認為不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」，很多商人會選擇在初五開市，但今年初六開市比較吉。

5.不要罵人窮字：

初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人背後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

6.舊春聯不宜放超過初五：

有貼喜氣春聯的朋友，財神比較會到家中來作客，因為門口越紅越喜氣；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然窮神會上門。

