《超級名模生死鬥》元老級班底爆料　泰拉班克斯才是時尚惡魔

攝影師尼祖（左起）、台步指導Miss J與時尚創意總監傑，在被實境秀《超級名模生死鬥》開除多年後，出面接受訪談爆料關於節目的各種爭議。（Netflix提供）

攝影師尼祖（左起）、台步指導Miss J與時尚創意總監傑，在被實境秀《超級名模生死鬥》開除多年後，出面接受訪談爆料關於節目的各種爭議。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix在除夕夜上架的紀錄片訪談節目《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model），再次把真人實境秀《超級名模生死鬥》（America's Next Top Model ）的各種黑暗面搬上台面，特別是3位元老級班底受訪，一切爆料都指向主持人泰拉班克斯（Tyra Banks），根本是徹頭徹尾的時尚惡魔。

從2003年到2016年，《超級名模生死鬥》一共製播了24季，從頭到尾泰拉班克斯以監製的身分參與，也主持了其中的23季。紀錄片訪談中，回顧了前面10季一些相當爭議的話面，同時也提到2012年節目把3位元老級班底，攝影師尼祖（Nigel Barker）、台步美儀指導Miss J（J. Alexander）與時尚創意指導傑（Jay Manuel），一口氣被開除的爭議決策。

關於這3人被開除，時尚創意指導傑承認，拍到第8季的時候，自己很想辭職，因為當時許多環節自己都不再能控制、通通都是節目單位在決定，於是寫email給泰拉表白心意。但是整整三天，她才最後回信短短一句話，「我很失望。」從此之後，他們就陷入無話可講的尷尬局面。

時尚創意指導傑堅稱，參與第9季是很怕被電視台認為他甩大牌被封殺，於是只好繼續錄下去。他記得，他們的確依舊在錄影時有說有笑，但是一等到攝影機關掉，泰拉馬上就不會多講話，立刻就變臉。

至於2012年的開除風波，他表示當時自己的合約已經到期了，所以不再續約、離開節目、更換班底都是理所當然。他聽到的消息是，頻道方面想要削減預算，而3位元老班底都被認為是肥羊。至於攝影師尼祖、台步指導Miss J，則是還有兩年的合約尚未走完。原訂是打算私下跟他們各自溝通、告知此決策，但最後卻變成消息走漏，媒體公開報導他們被節目開除、掃地出門。

《超級名模生死鬥》元老級班底爆料　泰拉班克斯才是時尚惡魔

模特兒出身的泰拉班克斯，在《超級名模生死鬥》停播後，轉戰主持《與星共舞》，但做滿3年後也離去，如今定居在澳洲。（Sebastian Kim攝／ABC提供）

然而這不是泰拉班克斯在紀錄片中唯一被質疑的地方，2022年，Miss J不幸中風，在醫院躺了一年半才出院。但是在這整個過程中，泰拉一次都沒有來看他，反而是攝影師尼祖、時尚創意指導傑來探病，三人不禁在病榻上抱頭痛哭。Miss J強調，中風後泰拉的確沒有問候過他，但有傳來簡訊，不過也僅此而已，如今他雖然已經能開口說話，卻還無法站起來走路，這對一生都在教導模特兒走台步的他，是莫大的遺憾。

相當諷刺的是，在紀錄片訪談節目《真相直擊：深入超級名模生死鬥》上架後，攝影師尼祖與時尚創意指導傑也在Instagram發表他們的對談，點出當泰拉願意接受紀錄片採訪時，應該是根本不曉得他們也答應受訪。傑更指出，他願意接受紀錄片訪談的理由，是因為泰拉本人既不是此一節目的監製或主持人，所以無法控制他想說的話、塑造他的發言，不會讓泰拉搶走他的話語權。

至於泰拉在紀錄片訪談中，表示自己有一天會親自打電話給傑，好好談一談當年的開除風波；傑說其實紀錄片早在一年前就拍攝完成的，如今已經過了一年，他的電話號碼沒換過，泰拉講好的電話一次也沒打。

至於泰拉在節目訪談中透露，「我正在籌備第25季，你們壓根兒不曉得我們會做什麼！」傑的回應是相當潑冷水，因為這句話他早在6年前就聽過了，「我心想，『好囉，妳又來這招。』所以我根本不知道她想要幹嘛。我只覺得，她不會想找我回去，畢竟我這樣有話就說的公開程度，她不會接受的，但這不是我該操心的事。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

