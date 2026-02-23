《單身即地獄5》大結局15位嘉賓真實感想公開！金載真詩人上身

文／妞新聞

Netflix韓國爆紅戀愛綜藝《單身即地獄5》受封「史上最精彩的一季」，搶佔話題榜冠軍好幾週，終於在2月10日播出最終大結局，15位男、女出演者在地獄島作出「最後的心動選擇」，配對結果一出立刻掀起全網熱議，嘉賓們也接受韓國媒體採訪，在經歷10天9夜的曖昧混戰後，真實感想也首度公開！

以下有結局配對雷，請斟酌服用！

最終配對5對CP誕生

15位男女嘉賓感想公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《單身即地獄5》最終配對5對CP誕生。（圖／naver）

在《單身即地獄5》最後一集中，金珉志與宋承一、李株榮與金載真、朴喜珗與林琇濱、崔美娜秀與李省勳，都牽手成功離開地獄島，而短髮人氣女嘉賓「金高恩」則與「禹盛閔」配對，驚呆棚內主持群，咸譽真投下「放棄票」，成為系列節目首位棄權的出演者，在播出後各嘉賓的互動、選擇都引起火熱討論，那在輿論中心的他們，到底心裡怎麼想呢？

▲《單身即地獄5》15位嘉賓受訪。（圖／IG@netflixkr、naver）

帥氣棄權的咸譽真坦言一開始帶著心動的心情出演，但節目中感受到的多種情緒讓我擁有很多自我反思的機會，李涵恩、林琇濱、禹盛閔以及李株榮，都將這次出演《單身即地獄5》的時間稱為「難忘又珍貴的回憶」，尹賢堤認為是挑戰也是美好回憶，「詩人」金載真更感性表示：「如同黑夜之後是黎明，冬天之後是春天，漫長的時光轉瞬即逝，我希望短暫的時光也能長久地留在記憶中。」

▲（圖／IG@Netflix Korean）

金高恩透露：「第一次能夠在喜歡的人面前展現真實的自我」，朴喜珗認為參加節目是「暫時逃離現實、專注自我情感的時光」，在紐約生活的李省勳也表示：「能夠在與我平時截然不同的環境中與大家真誠交流，對我來說是一次非常寶貴的學習經歷」，似乎大家都因此發現不一樣的自己。

被網友戲稱走錯棚，該去《母胎單身戀愛大作戰》的申玹宇，看到播出後果然覺得尷尬，笑稱：「終於知道為什麼被說天真了！」沒有抱走美人歸的趙珆乾表示經歷了很多困難的瞬間，未來會以更好的形象與大家相見，宋承一以及金珉志CP檔則是不約而同喊話：「反省、反思自己」，而話題女王「崔美娜秀」則是開訪表示：「很珍惜節目中的每個瞬間。」

【延伸閱讀】

《單身即地獄5》大結局最終配對CP公開！崔美娜秀牽手他、金高恩「驚人選擇」全網傻眼

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！