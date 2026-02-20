《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！確診漸凍症不到1年 家屬慟發聲

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《實習醫生》Eric Dane「年僅53歲驟逝」！確診漸凍症不到1年 家屬慟發聲

記者潘慧中／綜合報導

美國男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）以《高校十八禁》、《實習醫生》等人氣影集聞名，未料2025年4月確診了肌萎縮性側索硬化症（ALS），俗稱「漸凍人」，更讓人深感遺憾的是，他已於當地時間19日辭世，享年53歲。

▲艾瑞克丹恩以《高校十八禁》、《實習醫生》等人氣影集聞名。（圖／翻攝自Instagram）

艾瑞克丹恩的家屬向《People》雜誌證實，他於美國時間19日下午離世，距離他在2025年4月首度公開自己罹患肌萎縮性側索硬化症，僅相隔約10個月的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾瑞克丹恩的家屬在聲明中悲痛地表示：「他在人生最後的時光裡，由最親愛的朋友、深愛著他的妻子，以及他視為生命重心的兩個美麗女兒比莉（Billie）和喬治亞（Georgia）陪伴在側。」

▲艾瑞克丹恩2025年4月確診罹患漸凍人。（圖／路透）

聲明中也特別提到了艾瑞克丹恩在患病期間的無私貢獻，「在對抗ALS的過程中，艾瑞克成為了推廣疾病意識與研究的熱情倡導者，下定決心要為其他面臨同樣奮戰的人帶來改變。大家將會深深懷念他，並永遠充滿愛地記住他。艾瑞克非常愛他的粉絲，也對一直以來收到的愛與支持永遠心存感激。」同時，家屬也請求外界在此艱難時刻給予隱私空間。

事實上，艾瑞克丹恩早在確診的一年半前就出現症狀，剛開始是右手無力，「起初我並沒有太在意，以為可能是簡訊發太多，或是手累了。但幾週後，我發現情況惡化了一點，於是去看了手部專科醫生，他又把我轉給另一位專家。我接著去看了神經科醫生，然後那位神經科醫生又把我轉介給另一位神經專科，還說：『這已經超出我的能力範圍了。』」最終歷經長達9個月的檢查，他於2025年4月被診斷出罹患漸凍人。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

Eric Dane

