野生明道現蹤公園！「緊握中風母」推輪椅曬太陽 超有愛一幕全被拍

記者潘慧中／綜合報導

明道儘管近年都在大陸拍戲、經營直播事業，孝順的他仍會定期返台探望中風的七旬母親。近日格外引起討論的是，有網友在公園巧遇他，「一個眼熟挺拔的男人逗媽媽開心」，超有愛的一幕全被拍了下來。

▲明道推著中風的母親出門曬太陽的一幕被拍了下來。



照片中，可以看到明道把握好天氣，推著因中風而需要坐輪椅的母親外出曬太陽。穿著休閒的他毫無明星架子，隨性地坐在公園的遊樂設施上，與坐在輪椅上的媽媽面對面，眼神充滿愛意地凝視著母親。

更令人覺得溫暖的是，明道不僅臉上掛著燦爛溫柔的笑容，更伸出雙手輕輕握住媽媽的手，彷彿正在耐心陪母親閒話家常，母子倆完全沉浸在專屬的溫馨時光中。

▲▼明道是演藝圈出名的孝子。（圖／翻攝自微博／明道）



事實上，明道孝順母親的暖舉早已不是第一次。明道媽媽曾在多年前因嚴重車禍伴隨中風，一度臥床長達2年，後來為了激勵同樣中風的明道爸爸，才決定重回市場賣地瓜。

而當時年收入破億的明道，不僅順著媽媽的心意讓她去市場活動筋骨，更曾被目擊親自在市場幫媽媽撐傘擋雨、賣地瓜，孝順的舉動感動無數人。