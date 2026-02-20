回娘家想包6千塊紅包「台女星竟遭砍價」！婆婆干涉：長輩會照顧自己

記者潘慧中／綜合報導

女星林咚咚（林家慧）日前上節目大吐苦水，分享婚後娘家與婆家對於金錢觀的巨大落差。她透露媽媽為了讓自己在夫家好過，不僅大方出資買車，甚至贊助女婿事業；然而，當她只是想盡孝道包紅包給媽媽，或是家中因安全需求加裝設備時，婆婆的真實反應與老公的逃避行為卻讓她徹底傻眼。

林咚咚在《11點熱吵店》回憶，許多媽媽都會擔心女兒嫁出去後是否能被善待，因此她的娘家在嫁妝上給得相當到位。她提到自己人生中第一台車，甚至是在婚後去考駕照時由媽媽買單。不僅如此，當先生的事業需要資金周轉時，媽媽更是二話不說，直接贊助了10萬塊。

儘管娘家給足了支援，林咚咚卻發現婆婆對於她孝敬娘家頗有微詞。她表示，週末回娘家買伴手禮給媽媽時，婆婆就會擺出「來一份提案」的表情。遇到節日想至少包個6千元的紅包，婆婆也會出言干涉，認為包個兩千塊「意思意思一下就好了」，直言長輩會自己照顧自己，要她不用孝敬自己父母。

除了價值觀的差異，婆婆介入夫妻爭吵的方式也讓林咚咚感到困擾。她透露，只要夫妻倆為了小事發生爭執，婆婆就會「奪命連環call」打電話向她的媽媽告狀，嫌棄女方不好。但礙於娘家在做生意，根本沒有時間應付婆婆頻繁的來電打擾。

此外，婆婆對於夫妻倆的日常開銷也很有意見。林咚咚無奈地說，每當遇到情人節或生日，夫妻倆去住飯店或到高級餐廳消費慶祝時，婆婆總會在一旁酸言酸語，暗諷她「就是要花我兒子的錢」，讓原本開心的節日蒙上陰影。

最讓林咚咚感到氣憤的，莫過於一次「加裝監視器」的事件。她當時剛搬到一樓的新家，外面就是車水馬龍的馬路，路人有時甚至能看進窗戶內，讓在家顧小孩的她感到有些害怕。她向先生反映後，先生霸氣回應「沒關係，我處理」，隨後便請人來安裝監視器，本以為是個暖心舉動。

然而，事情的發展卻出乎意料。過了一陣子，當裝設監視器的廠商登門準備請款時，先生竟然因為知道對方要來收錢而先「閃人」不見蹤影。廠商只好向身為全職媽媽的林咚咚討這筆費用，讓她相當錯愕，直言自己沒有要付的意思，更不可能為了這種事向娘家討錢。

沒想到，當婆婆得知此事後，不但沒有指責兒子落跑的行為，反而將矛頭轉向林咚咚。婆婆護子心切地說出讓她極度生氣的話：「要不是妳跟我兒子說住一樓會害怕，他也不用去裝攝影機啊！妳這個錢不付，難道要我兒子付嗎？」 一席話將花費的責任全往外推，彷彿一切都是她的錯，讓她感到相當委屈。