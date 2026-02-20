林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

記者潘慧中／綜合報導

歌手林宥嘉與鄧紫棋的過往情史近日再度被部分媒體重提，甚至有報導直指男方讓女方「心碎9年」。面對過往私領域事件屢遭放大檢視，一向給人溫和印象的林宥嘉疑似因此罕見動怒，透過社群網站發長文表達強烈不滿！

▲林宥嘉罕見動怒。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



林宥嘉19日在Instagram限時動態中，直接點名「某新聞台、以及兩位記者」，他坦言直到18日才看到對方先前撰寫的報導，內容讓他相當氣憤。他毫不掩飾情緒地直言：「看得我非常不爽，非常想在年假之後告你們。」 此外，他也透露自己進一步搜尋後，發現該媒體公司的另一位記者去年也曾寫過相關內容。

▲林宥嘉一度有想提告的念頭。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



儘管怒火中燒，林宥嘉最終選擇了放下提告的念頭。他向該媒體喊話，解釋自己是因為「夠相信上帝，所以決定不告」，並在發文前刻意抹去了新聞台名稱與記者姓名，原因是「不希望你們被攻擊」。不過他也強調，開工後仍會麻煩同事與對方聯繫，「希望大家都有美好假期。」

▲林宥嘉貼出一段聖經經文的截圖。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



在表明不提告的立場後，林宥嘉緊接著在下一篇限時動態貼出了一段聖經經文的截圖。內容引述自《羅馬書》，寫著「如果可能，總要盡力與人和睦相處」、「不要私自報復，要交給發烈怒的上帝」等字句，呼應了他前一篇動態中因信仰而放棄提告的決定。