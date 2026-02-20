專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

記者潘慧中／綜合報導

農曆春節期間，許多民眾都會到彩券行買刮刮樂試試手氣，藝人邱宇辰（毛弟）也不例外。他19日在社群網站分享玩刮刮樂的戰績，並大方透露自己挑選刮刮樂的「專屬幸運密碼」，竟然真的奏效啦！

▲邱宇辰買刮刮樂試手氣。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）



邱宇辰在Instagram的限時動態中，曬出自己手拿兩張面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂照片。從照片中可以清楚看到，這兩張刮刮樂的銀色刮膜已經全數被刮開，似乎是剛確認完中獎結果，準備和大家分享這份喜悅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱宇辰。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）



對此，邱宇辰用文字開心地分享了自己的選號秘訣，「選了自己的生日10號！！」原來，10月10日出生的他，特別挑選了尾數為「10」的刮刮樂來試手氣，將自己的生日當作幸運號碼，希望能藉由這份專屬的幸運帶來好兆頭。

▲邱宇辰的生日是10月10號。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）



而這個幸運密碼顯然非常有效！邱宇辰接著在下方公布了這次的輝煌戰果：「一張中5000，一張中1000」。這兩張用生日號碼挑選的刮刮樂，總共為他贏得了6000元的獎金，顯見對於這個新年好彩頭感到相當滿意。