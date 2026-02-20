ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

專訪／挺《客家廚房》！利特秒答應
對另一半斤斤計較星座Top 3
啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

記者潘慧中／綜合報導

農曆春節期間，許多民眾都會到彩券行買刮刮樂試試手氣，藝人邱宇辰（毛弟）也不例外。他19日在社群網站分享玩刮刮樂的戰績，並大方透露自己挑選刮刮樂的「專屬幸運密碼」，竟然真的奏效啦！

▲▼邱宇辰,毛弟。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰買刮刮樂試手氣。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

邱宇辰在Instagram的限時動態中，曬出自己手拿兩張面額2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂照片。從照片中可以清楚看到，這兩張刮刮樂的銀色刮膜已經全數被刮開，似乎是剛確認完中獎結果，準備和大家分享這份喜悅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邱宇辰,毛弟。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

對此，邱宇辰用文字開心地分享了自己的選號秘訣，「選了自己的生日10號！！」原來，10月10日出生的他，特別挑選了尾數為「10」的刮刮樂來試手氣，將自己的生日當作幸運號碼，希望能藉由這份專屬的幸運帶來好兆頭。

▲▼邱宇辰,毛弟。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰的生日是10月10號。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

而這個幸運密碼顯然非常有效！邱宇辰接著在下方公布了這次的輝煌戰果：「一張中5000，一張中1000」。這兩張用生日號碼挑選的刮刮樂，總共為他贏得了6000元的獎金，顯見對於這個新年好彩頭感到相當滿意。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

邱宇辰毛弟刮刮樂過年

推薦閱讀

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

5小時前

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

2小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

13小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

4小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

13小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

2小時前

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

13小時前

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

3小時前

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

14小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

15小時前

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

6小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

17小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

即時新聞

剛剛
剛剛
29分鐘前0

2025年4藝人證實罹癌！立威廉甲狀腺癌、沈玉琳白血病　抗病歷程曝光

1小時前33

回娘家想包6千塊紅包「台女星竟遭砍價」！婆婆干涉：長輩會照顧自己

1小時前50

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

2小時前515

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

2小時前20

清宮4大秘辛！「她50歲還被翻牌侍寢」　乾隆爆私生子比《甄嬛》更離奇

2小時前22

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

3小時前0

減肥不用挨餓！陳喬恩、焦凡凡精準飲食曝光　5位女星鏟肉秘訣一次看

3小時前56

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

4小時前116

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

4小時前3

2月20日星座運勢／雙子擴大銷售業績狂飆！　射手魅力滿分被搭訕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    5小時前147
  2. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    2小時前42
  3. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    13小時前2032
  4. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    4小時前206
  5. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    13小時前18
  6. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    2小時前1015
  7. 「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱
    13小時前85
  8. 王淨突PO黑底白字文！
    3小時前106
  9. 慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」
    14小時前3217
  10. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    15小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合