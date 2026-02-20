王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

記者潘慧中／綜合報導

王淨平常不時在社群網站與粉絲分享生活日常，然而，向來給人開朗印象的她，19日卻罕見發布了一篇「黑底白字」的限時動態，承認看了一則新聞後感到「火冒三丈」，立刻引發外界關注。

▲王淨突PO黑底白字文。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



王淨在Instagram限時動態中透露，她19日下午看了一篇新聞，內容讓她氣得火冒三丈。雖然她並未在文中具體點名是哪一起社會事件，但從字裡行間可以明顯看出，事件與虐待或傷害動物有關。她針對該起新聞事件嚴肅地寫道：「任何年紀都不是傷害毛孩的理由。」

▲王淨很喜歡毛小孩。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



對於新聞中傷害無辜小動物的行徑，王淨認為這已經完全踩到了做人的基本底線，「其實只要還是個人，本來就沒有任何理由可以這麼做」，她強調無論年紀大小或基於什麼原因，只要生而為人，就絕對不應該做出傷害毛小孩的舉動。

▲▼王淨認為生而為人本來就不該傷害毛小孩。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



針對這類缺乏同理心的行為，王淨在文末難掩怒火地呼籲，「請不要把無良當有趣」，同時也十分不解地反問，「這種事情好玩的點到底在哪啊？」 罕見用如此嚴肅的態度發聲，為無辜的毛小孩打抱不平。