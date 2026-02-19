ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

記者王靖淳／綜合報導

資深音樂人詹緒純驚傳過世，為此，節目《超級夜總會》製作人李真苡以及主持人澎恰恰，在接獲噩耗後都紛紛透過臉書發文哀悼，字裡行間流露出滿滿的遺憾。

▲▼澎恰恰發文。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

▲澎恰恰（圖左）、詹緒純。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

《超級夜總會》製作人李真苡感性地向詹緒純致敬，感謝他「為台灣演藝圈付出一生的心力。」對於這突如其來的死訊，李真苡坦言「一切來得太突然了」，並透露原本雙方還約定好要在農曆年後，邀請大樂隊的所有團員們一起聚餐、吃頓飯，不料這個約定無法實現。

▲▼澎恰恰發文。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

▲《超級夜總會》製作人李真苡發文哀悼。（圖／翻攝自Facebook）

回憶起與詹緒純合作的點滴，李真苡心中充滿感激。她回想當自己剛接下《超級夜總會》製作重任時，內心或許還有許多忐忑，但詹緒純總是給她極大的安定感，甚至還曾經對她說：「放心交給我，一切沒問題！」這句話成了她強大的後盾。

▲▼澎恰恰發文。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

▲澎恰恰發文哀悼詹緒純。（圖／翻攝自Facebook）

李真苡透露，其實早在去年9月，詹緒純便突然告假，當時製作單位找其他樂隊來接手節目的伴奏工作。然而，他表示，即使詹老師當時身體已不舒服，但在休養期間，心中牽掛的仍是節目的錄影進度。最後，李真苡在文末喊話：「真心希望在另一個世界，詹老師依然可以繼續做自己最熱愛的音樂，繼續做自己喜歡的事。」

