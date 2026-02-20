初四迎神「7大禁忌一次看」！供品拜完最好送人 招財秘訣全公開

文／清水孟國際塔羅小孟老師

農曆春節轉眼來到大年初四，這天不僅是傳統習俗中將神明迎回人間的「接神日」，更是決定一整年財運與家運的關鍵時刻！除了大家最期待的迎財神之外，將掌管一家溫飽的「灶神」迎回家同樣是這天的重頭戲。不過，想要神明歡喜賜福，有些傳統規矩可千萬別踩雷。初四迎神其實藏有「7大禁忌」，究竟有哪些絕對不能做的事？趕快一起來看看！

1.灶王爺這天會來查戶口，所以「不能出遠門」。

2.灶神為廚房之神，因此不可以在廚房裸體、換衣服。

3.情侶與夫妻不宜在「廚房壁咚」，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。

4.切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣無法給你們加持。

5.爐灶不要堆東西，或有剩菜剩飯，要整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。

6.不用針線：婦女初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。

7.迎財日不可以自私小氣：迎財日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。

