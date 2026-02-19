若綺當媽後「首個初二沒回娘家」　吐心聲：是女兒也是媽媽

記者王靖淳／綜合報導

女星若綺和楊昇達在2021年結婚，夫妻倆在月初迎來女兒「小雪寶」，最近適逢農曆新年，她也在社群發文，並有感而發表示：「今年初二，很特別，是我第一次，沒有回娘家的那一天。」

▲若綺。（圖／翻攝自Instagram／chloeqin621）

若綺首度以媽媽的身分過年，她坦言今年初二對她來說很特別，因為這是她有生以來「第一次，沒有回娘家的那一天。」有別於過往在娘家的喧鬧歡笑，若綺形容今年的過節氣氛「沒有熱鬧，卻很多情緒。」當她低頭看著懷裡的小小身影時，心中頓時百感交集，不僅深深地想念媽媽，更在那一瞬間有了深刻體悟，「同時是女兒，也是媽媽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲若綺升格新手媽首遇農曆年。（圖／翻攝自Threads／chloeqin621）

若綺透露，老公當時在一旁靜靜看著她，隨後用認真又溫柔的語氣對她說：「妳還是我最愛的人，也是最勇敢、最可愛的小寶。」談及當媽後的生活轉變，若綺形容這個新世界實在好奇妙，她感覺自己每天都像在解鎖新技能，「像在玩一場不能存檔的人生闖關遊戲」，她堅定地表示雖然累但很值得，「過了一個年，生活變了，角色變了，心也變了，變得更柔軟、更強大、更立體了。」