凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉和老公「大公主」迎來結婚十周年，最近適逢農曆春節，她也在社群發文，分享夫妻倆的「年夜飯生存法則」，不料貼文曝光後不久，卻引發兩派網友戰翻。

▲凱莉和大公主結婚多年。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉在文中透露，早在她和大公主結婚的第一年過年，對方便直接向婆婆攤牌，直言「你要看的是我」，只要身為兒子的他「有回來就好」，要母親別去「管別人家的女兒有沒有來。」為此，凱莉表示，經歷了那次事件後，現在的她只有偶爾會去看婆婆，而且對方對她的態度都超好。

▲凱莉和大公主各自回家過年。（圖／翻攝自Threads／wang.kylie）

凱莉提到，如今夫妻倆結婚第十年，過年仍維持著「年夜飯一向自己回自己家吃」的傳統，她也在文末放話：「各位異男們請加油，你們做得到！」貼文曝光後，在留言區掀起兩派論戰。有一派網友認為，凱莉似乎有些高調且缺乏對長輩的尊重，因此吐槽她「婆婆開明不是讓你拿來揶揄的」、「這種事講好就好了啊，怎麼一副很得意的樣子」，但也有一派網友表示支持凱莉的作法，認為這才是現代婚姻該有的模樣，「好榜樣」、「各回各家，各管各媽。」