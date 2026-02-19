陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」　啾啾嘆胖好多：看起來像大肚魚

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年完成結婚登記，小倆口日前舉辦性別派對，揭曉肚子中的寶寶是女生。今（19）日適逢大年初三，她也在Threads曬出一張自拍照，渾圓的孕肚一覽無遺。

▲啾啾。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

透過啾啾分享的自拍照可見到，她身穿一件深咖啡色的無袖深V連身洋裝，貼身的剪裁凸顯她的孕肚。她將頭髮隨意紮起來，頭上戴著一副黑色墨鏡，整體打扮相當休閒。啾啾正坐在車內的自拍，一手舉著鏡頭掌鏡，另一隻手則輕輕撫摸、捧著自己隆起的孕肚，對鏡頭露出淡淡微笑的模樣，散發滿滿幸福感。

▲啾啾曬孕肚。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

啾啾在文中向粉絲們拜年，開心地寫下「新年快樂」，並公開過年期間的日常點滴。她透露，自己在整理房間的過程中，看著一堆穿不下的衣服褲子，讓她不禁感嘆：「原來我之前有這麼瘦呀。」此外，啾啾也分享目前的孕期狀況。對於自己體重的攀升速度，她似乎感到相當驚訝，「還沒到孕後期就胖了好多，看起來像一隻大肚魚。」