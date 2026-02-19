斷開王泉仁2年「麻衣回台過年」！吃餅乾驚見籤詩⋯感情運勢曝：真的嗎

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）近日低調返台度過農曆春節，與家人一同享用年夜飯。然而最讓人驚喜的是，她在用餐過程中打開了一個「幸運餅乾」，裡頭藏的籤詩內容預言了今年的感情運勢，讓她不敢置信地問：「是真的嗎？！」

▲麻衣回台灣過年。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



麻衣最近透過Instagram發文向粉絲拜年，證實自己與家人已經回到台灣，「大家一起吃年夜飯，非常豐富的年菜，好飽好飽。」字裡行間洋溢著回家過年的喜悅。她還提到，這次深刻感受到台灣過年的熱鬧與喜氣，同時不忘祝福大家新年快樂、身體健康、順心如意。

▲▼麻衣吃完餅乾後看到裡頭的籤詩。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



在享受美食之餘，麻衣也分享了一個有趣的插曲。她隨手拿起一個幸運餅乾，沒想到一剝開，裡面的籤詩竟然寫著：「正緣今年一定到，對的人正準備簽到。」

▲王泉仁和麻衣的9年婚姻於2023年正式落幕。（圖／翻攝自Facebook／佐籐麻衣）



這句彷彿命中註定般的預言，讓2023年已與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁離婚的麻衣既驚訝又期待，特地在貼文中反問：「照片第三張，是真的嗎？！」並配上驚嘆號與問號，似乎對於新的一年是否能迎來新戀情感到相當好奇。