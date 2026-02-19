《瘋神》班底送辣妻「5cm厚書」勸多讀書！她一打開嗨翻：非常可以

記者潘慧中／綜合報導

香蕉（王俊傑）與老婆Timmy婚後感情甜蜜，適逢農曆春節，他為了犒賞愛妻一整年的辛勞，特地準備了「重量級」的紅包。他在發紅包前還先賣關子，希望老婆新的一年能多閱讀書籍，因此送上一本超厚的「書」，讓妻子驚喜直呼「非常可以」，超有創意的安太座方式閃瞎大批粉絲。

▲香蕉送老婆厚度達5公分的紅包。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



香蕉在除夕前便透過臉書發起「按讚集氣」的活動，豪氣宣布老婆紅包的金額將取決於網友的按讚數，且為了展現誠意，他更將原本的金額直接加碼為兩倍，希望這包「甜蜜的重量」能比自己的體重還重，讓老婆在馬年的日子裡能因此順風順水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼香蕉老婆收到禮物嗨翻了。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



到了發紅包當天，香蕉兌現承諾，送出這份號稱「巨款」的大禮。Timmy隨後在社群網站曬出這份禮物的「開箱照」，原來這本所謂「5公分厚的書」，竟然是一本裝滿千元大鈔的透明活頁冊！每一頁都塞滿了藍色的千元紙鈔，厚度驚人，視覺效果極其震撼。

Timmy在貼文中幽默回應老公的期許，「阿蕉說他希望我能多閱讀書籍，於是給我一本五公分厚的書⋯欸，這本我非常可以，我可以每天看！熬夜看！真的，這本書是我近期最喜歡的一本。」

▲▼香蕉夫婦感情甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）



Timmy還在文末笑說：「阿蕉給的紅包才真的是巨款」、「我根本關公面前耍大刀」，對於這份大禮感到無比滿意，和香蕉的趣味互動也讓這個過年增添了不少歡樂氣氛。