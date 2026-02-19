打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

記者潘慧中／綜合報導

模特兒出身的李懿近日在農曆春節期間，憑著直覺衝往彩券行，結果相較於隨行親友慘遭「團滅」的命運，她的中獎機率高得驚人，最終還刮出令她笑得合不攏嘴的獎金金額，超狂的偏財運讓粉絲看了直呼羨慕。

▲李懿分享刮刮樂戰果。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



李懿18日在限時動態透露，前一天半夜「突然很有fu」，便拉著妹妹直接衝去買刮刮樂。結果姊妹倆的運勢呈現極端對比，「我買了五張中五張，我妹買三中0。」

▲▼李懿先是買五張中五張。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



好運不僅止於此，李懿坦言這兩天都在家裡打麻將，沒想到18日剛打完牌，「又突然很有fu」，她隨即帶著表弟和表妹再度前往彩券行挑戰，但幸運女神似乎只眷顧她一人，「他們都共估（槓龜）。」

▲李懿初二打完麻將又衝去買刮刮樂。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



在一片槓龜中，李懿依舊維持超旺手氣，「刮了兩張兩千中一萬元」，她附上三個充滿愛心的表情符號，為這兩天憑著強烈預感所帶來的意外之財畫下完美句點。

▲李懿又中了一萬元。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）