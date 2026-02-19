3大咖女星很沒禮貌！垮臉轟「這你不能進來」 他心寒：恐怖的女人

記者潘慧中／綜合報導

資深媒體人麥若愚日前在節目中大爆料，點名三位「華人圈大牌女星」私下真面目讓他看傻眼。他透露，這幾位女星在國際影展風光獲獎或擔任評審，表面看似光鮮亮麗，但私底下對待媒體的態度極度沒禮貌。

▲麥若愚揭露3位大咖女星的私下真面目。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



麥若愚透露，第一位女星在某次國際影展中獲得了一個特別獎項，他當時為了報導，與對方進行了深度訪談，對方也鉅細靡遺地分享了自己的故事，雙方互動看似相當不錯。

▲麥若愚透露，第一位女星在某次國際影展中獲得了一個特別獎項。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



麥若愚原本以為只是一般報導，結果後來刊登出來竟然是兩個全版、跨頁的大版面，經紀公司一定會讓藝人看到。沒想到，該女星兩週後回台舉辦記者會，他前往採訪，對方竟然裝不認識。他解釋並不求對方如何，但對方連一句基本的「謝謝」都沒有，讓他覺得這不僅是人情世故的問題，而是根本不懂基本禮貌。

▲▼麥若愚被第一位女星裝作不認識。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



第二位女星則是曾擔任某知名國際影展的評審。麥若愚回憶，該影展通常在冰天雪地的環境舉辦，且常遇到農曆過年。那一年華人電影大放異彩，中港台三地都得獎。頒獎典禮結束後正值除夕或初一，大家在異鄉過年，氣氛本應相當溫馨。

▲麥若愚透露，第二位女星曾擔任某知名國際影展的評審。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



典禮結束後，一位熱心的導演邀請麥若愚前往評審所在的五星級飯店吃東西慶祝。沒想到該女星一看到麥若愚走進來，臉立刻垮下來說，「這個地方你不能進來的！」

▲▼第二位女星一看到麥若愚在五星級飯店立刻垮臉。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



雖然該女星後來似乎意識到自己失禮，態度軟化改口說「既然來了就吃點東西」，但麥若愚心裡已經大扣分，直言從此之後就知道對方「一定是個很恐怖的女人」。

▲麥若愚對第二位女星很扣分。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）



第三位同樣是當紅大牌女星，也在國際影展得過大獎。麥若愚當時為了報導，跟著行程緊追，甚至犧牲休息時間抓緊空檔採訪。然而多年後，他離開記者崗位，開始上節目分享工作經歷，未料有次在電台與對方擦身而過，對方卻當作完全不認識，就算他主動打了招呼，對方還是對他沒有一點印象。

▲麥若愚透露，第三位女星至今仍然很大咖。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）