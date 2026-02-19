初二叫外送「店家偷放神秘小物」！鍾明軒被認出⋯見手寫信：我要哭了

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒不時會在社群網站分享生活點滴，他初二晚間透過外送平台點了晚餐，沒想到餐點送達後，竟發現袋子裡多了一樣原本沒有點的東西，以及一張店家親手寫的字條。這個突如其來的暖心舉動，讓他感動直呼：「我要哭了！」

▲鍾明軒初二叫外送收到驚喜。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒18日在Instagram限時動態透露，在外送平台點了晚餐後，店家似乎在看到訂購人姓名後，認出了他的身份。店家特地在餐盒上貼了一張黃色的便利貼，上面手寫著：「明軒您好，新年快樂，辛苦了，這麼晚才吃飯。」字裡行間流露出對他深夜還在忙碌用餐的關心。

除了文字上的問候，店家還送上了實質的加菜驚喜。字條接著寫道：「燙青菜有多放一顆魯（滷）蛋，希望您喜歡。」這份意外的小禮物讓鍾明軒相當感動，他特別拍下餐點與字條的合照，感性寫下：「店家應該是看了訂購人知道是我點的⋯謝謝你，今年過年我收到了滿滿的愛。」

▲鍾明軒開心吃著店家送的滷蛋。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



隨後，鍾明軒也曬出一段自拍動態回應這份心意。畫面中，只見他頂著一頭淺髮，身穿白色上衣，手拿筷子夾起那顆店家招待的滷蛋，眼神中流露出感動與滿足。他附上一顆紅色的愛心符號，這頓充滿人情味的晚餐也為他的夜晚畫下溫馨句點。