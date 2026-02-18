韓瑜曬母女合照「高顏值親妹曝光」　網讚：全家都美女

記者王靖淳／綜合報導

「八點檔女神」韓瑜在農曆新年期間，於社群發文分享一段母女日常，慶祝今年家中的年夜飯有了重大突破，同時也曝光了妹妹的長相，貼文及照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲韓瑜分享母女三人合照。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜）



韓瑜感性地透露，過往每逢春節「媽媽都自己煮，實在太辛苦」，今年終於轉念，願意與她和妹妹出來吃年夜飯。由於媽媽答應的時間較晚，為此韓瑜坦言當時找餐廳找好久，所幸妹妹及時聽朋友建議，姊妹倆乾脆「心一橫」，直接預訂了台北101的高樓層餐廳，「餐點當然非常美味，可惜的是，我們都是在努力減重的小鳥胃……只好打包讓媽媽帶回去慢慢吃啦。」

韓瑜在文末有感而發地寫下「很珍惜我們三人相聚的時刻」，雖然自認母女相處時話不多，但最令她感到欣慰的是，只要能親眼「看到媽媽跟妹妹都好好的」，自己就能放心。最後，她也不忘送上祝福，感性喊話：「大家，新年快樂喔！我們都會更好的。」貼文及母女三人的合照曝光後，立刻吸引大批網友留言表示「全家都是美女」、「媽媽妹妹都好漂亮。」