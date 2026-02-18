周星馳過年「親選幸運兒送大禮」　釣出柯佳嬿吐55字真心話

記者王靖淳／綜合報導

香港喜劇天王「星爺」周星馳在農曆過年期間便大展親民作風，透過IG分享一段影片向廣大粉絲與同事拜年，畫面曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，就連女星柯佳嬿都驚喜現身留言區向偶像告白。

▲周星馳PO文結果釣出柯佳嬿現身留言。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）



透過周星馳分享的影片可見到，他在辦公室發紅包給員工們，為此他在文中打趣地提到，同事們對他的讚美「一聽便知是真心說話」，而為了鼓勵並「助長如此誠實的風氣」，他特別發起互動活動，邀請網友們在貼文底下留言講出想對他說的真心話。

▲柯佳嬿現身周星馳貼文底下留言。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

周星馳承諾會從中親自選出最「誠實」的10位幸運兒，大方送出神祕禮物。此外，他也不忘在文末送上祝福，「祝各位馬年一馬當先，萬馬奔騰，伊隆馬斯克，馬馳千里俊采星馳。」為此，貼文曝光後，女星柯佳嬿也被發現化身小粉絲在底下留言，她感性表示：「小時候看你的電影笑，長大以後看你的電影哭，時間讓我們懂得自己，也更加認識你，你讓我明白，只要遠看，人生就是喜劇，星爺，新年快樂。」