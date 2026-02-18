鄭伊健帥炸！《百萬人推理》登Netflix冠軍　槍戰、動作戲親自上

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／台北報導

Netflix跨世代推理台劇《百萬人推理》，自2月12日上線以來氣勢橫掃全台，寫下驚人收視紀錄。該劇上線僅48小時便空降Netflix台灣日榜第1名，並自14日起連續5天穩坐冠軍寶座，更橫掃香港週排行榜榜首及泰國週榜第3名。這部由蘇文聖（蘇三毛）執導、聯合金獎團隊監製的作品，成功融合網紅生態與懸疑偵查，在全球社群掀起一場真正的「全民辦案」熱潮。

▲▼（左起）李李仁、李霈瑜、陳姸霏、鄭伊健、婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒。（圖／Netflix提供）

▲鄭伊健主演的台劇《百萬人推理》人氣橫掃台港泰3地。（圖／Netflix提供）

鄭伊健回歸即登頂冠軍

此次影集的最大驚喜，莫過於傳奇巨星鄭伊健重返小螢幕，飾演擁有敏銳直覺的獨行警探「陳家任」。他在劇中展現大量高難度動作場面與槍戰，讓網友紛紛驚嘆「鄭伊健還是一樣帥」！此外，金獎女星林心如更是義氣相挺，驚喜客串飾演鄭伊健的太太，雖然戲份精確，但與鄭伊健、陳姸霏展現出的家庭張力，成為全劇最溫暖的伏筆。
鄭伊健表示，看到新作品登上榜首非常開心，並感性說道：「期盼能讓更多地區的觀眾，在農曆新年期間與家人共享這份感動與歡笑」。與其有大量對手戲的王柏傑也透露，伊健哥私下溫柔、戲中瀟灑的反差感令人印象深刻。

婁峻碩本色演出「百萬網紅」

新生代實力派演員在劇中表現同樣搶眼。婁峻碩飾演的網紅「柚子」被讚「神還原」，他憑藉對網路世界的洞察力成為破案關鍵。他虛心表示，透過這次經驗累積，正努力朝真正的演員邁進。

▲▼婁峻碩本色出演「百萬網紅」。（圖／Netflix提供）

▲婁峻碩本色出演「百萬網紅」。（圖／Netflix提供）

陳姸霏父女情深戳中淚點

而飾演鄭伊健叛逆女兒的陳姸霏，則細細詮釋了冰冷外表下的情感渴求。劇中父女在車廂解救戲碼後的和解橋段，讓不少觀眾落淚。陳姸霏感性地說：「體會到有爸爸保護是多幸福的事，非常感謝爸爸（鄭伊健）把角色保護得很好」。

「巴巴女巫」真相大白

《百萬人推理》不僅是一部偵查劇，更深入探討了當前直播文化與輿論風向如何影響正義。神祕網紅「巴巴女巫」的死亡預言引發全網瘋傳，讓觀眾在看戲同時也化身為那「百萬分之一」的推理者。李李仁在劇中持槍與鄭伊健對決、挾持婁峻碩的緊張場面，亦成為網友熱議的經典名場面。導演蘇文聖表示：「這是一部描述兩個世代彼此和解的故事，非常適合過年期間跟長輩一起觀賞，尋找共鳴」。影集中關於真相的拉扯、人性貪婪與愛的救贖，正隨著強勁口碑持續發酵。
《百萬人推理》現正於 Netflix 全球獨家熱播中。

