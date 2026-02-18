ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

記者王靖淳／綜合報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊2023年10月底嫁給圈外男友，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享自己的過年模式，「我結婚了，但我每年都在自己家過年喔！這是在結婚前就已經說好的～我只是結婚，不是嫁出去。」

▲▼宇珊。（圖／翻攝自Threads／shanliu0608）

▲宇珊。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

宇珊表示雖然她結婚了，但還是每年都在自己家過年，「習俗是人訂出來的」，對於傳統中「女兒除夕回娘家會把家裡吃窮」的迷思完全不以為然。談到與老公的相處之道，宇珊透露兩人在結婚前就已經說好，與對方達成共識，過年期間採取「他跟他家人過，我跟我家人過」的方式，讓雙方都能毫無壓力地享受陪伴家人的時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宇珊。（圖／翻攝自Threads／shanliu0608）

▲宇珊表示就算結婚仍每年在自家過年。（圖／翻攝自Threads／shanliu0608）

宇珊認為，在婚姻關係中彼此感受到舒服自在最為重要，同時也感性表示「我不覺得結婚一定要有多大的變動。」雖然夫妻倆在除夕各陪各的家，不過宇珊透露兩人的合體計畫從初二開始，「中午跟老公再一起去我外公家聚餐，晚餐去婆婆家吃飯。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宇珊

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

19小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

10小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

20小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

19小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

8小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

8小時前

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

4小時前

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

3小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【拍攝者不救】柴柴在沙發上亂跑不小心滑落 腿短到還差點搆不到地

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會

41分鐘前0

鄭伊健帥炸！《百萬人推理》登Netflix冠軍　槍戰、動作戲親自上

42分鐘前30

「財富女神」王宥忻解放比基尼　泡大眾池遭盯胸猛看

1小時前10

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

1小時前0

親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

2小時前0

安芝儇被爆熱戀《換乘4》男嘉賓！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追

2小時前20

NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

2小時前34

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

2小時前22

79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

3小時前717

李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    19小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    10小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    20小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    19小時前1
  8. 天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！
    8小時前105
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    8小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合