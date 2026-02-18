宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

記者王靖淳／綜合報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊2023年10月底嫁給圈外男友，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享自己的過年模式，「我結婚了，但我每年都在自己家過年喔！這是在結婚前就已經說好的～我只是結婚，不是嫁出去。」

▲宇珊。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



宇珊表示雖然她結婚了，但還是每年都在自己家過年，「習俗是人訂出來的」，對於傳統中「女兒除夕回娘家會把家裡吃窮」的迷思完全不以為然。談到與老公的相處之道，宇珊透露兩人在結婚前就已經說好，與對方達成共識，過年期間採取「他跟他家人過，我跟我家人過」的方式，讓雙方都能毫無壓力地享受陪伴家人的時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宇珊表示就算結婚仍每年在自家過年。（圖／翻攝自Threads／shanliu0608）

宇珊認為，在婚姻關係中彼此感受到舒服自在最為重要，同時也感性表示「我不覺得結婚一定要有多大的變動。」雖然夫妻倆在除夕各陪各的家，不過宇珊透露兩人的合體計畫從初二開始，「中午跟老公再一起去我外公家聚餐，晚餐去婆婆家吃飯。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。