安芝儇被爆熱戀《換乘4》男嘉賓！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追

韓籍啦啦隊女神安芝儇效力於台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」，憑藉著170公分的高挑身材與精緻五官，被球迷譽為「最強外掛」，近日爆出秘戀緋聞，對象是曾參加《換乘戀愛4》的成百賢，被挖出親密合照。而她同一天社群平台PO出新年照，雖然造型驚艷，但留言區卻因緋聞陷入兩極化的「心碎現場」。

適逢2026馬年春節，安芝儇在貼文中寫下：「祝大家新年快樂，馬年好運旺旺來，神馬都好，神馬都順利」。隨文附上她的旗袍照，身穿一套深翡翠綠綢緞旗袍，領口與胸前點綴著精緻的白色珍珠與盤扣，旗袍的貼身剪裁完美勾勒出她的S曲線，下擺的高衩設計更直逼大腿根部，展現出令球迷稱羨的修長美腿。她手中拿著紅色鞭炮與「福」字方形春聯，面對鏡頭露出甜美笑容，這也是緋聞曝光後首度公開發文。

儘管安芝儇的旗袍美照獲得超過1.8萬次點讚，但因同一時間傳出的秘戀消息，留言區掀起一陣「退追」波瀾，部分粉絲哀鴻遍野，「戀愛了。退追了。商品也不用買了」、「兄弟們，死會啦！醒醒吧！！（但我還是不爭氣地按下愛心了）」還有人問「那個百賢很紅嗎？我認為小安應該要配朴寶劍！！！」。同時也湧入大批支持留言，「留言區的戀愛就退追粉太噁了」、「鐵粉才不會退追，三心二意那種渣才會退追」、「漂亮的女生有男友不是很正常嗎？就算沒有也不會跟你在一起啊」。