79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）因主演《MIB星際戰警》系列電影走紅全球，79歲的他卻痛失愛女。女兒維多莉亞瓊斯於年初1月1日被發現陳屍飯店，享年34歲，近日女兒的死因公開，證實是古柯鹼中毒意外身亡。

▲湯米李瓊斯的女兒（左）死因曝光。（圖／達志影像／美聯社）

據美媒《PEOPLE》報導，加州舊金山市首席驗屍官辦公室於美國時間2月17日發布消息，維多利亞瓊斯死於「古柯鹼的毒性作用」，並將其死亡方式裁定為「意外」。而家屬已於1月2日對外表示：「我們感謝所有的關心、慰問與祈禱。請在這段艱難時期尊重我們的隱私。謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

舊金山警方與舊金山消防局證實，1月1日凌晨2時52 分，接獲舊金山費爾蒙飯店（San Francisco Fairmont）的通報，並前往處理。兩部門向媒體證實，抵達現場時發現一名死者，當時尚未公布姓名，後來才證實是維多莉亞瓊斯。根據當時取得的錄音檔透露，該起事件被分類為「代碼3，疑似藥物過量，出現發紺（cyanosis）」，指的是血液中氧氣含量過低，通常與心臟或肺部問題相關——會導致皮膚、嘴唇與指甲呈現藍色或紫色。

維多利亞曾於2002年演出爸爸主演的電影《MIB 星際戰警 II》。根據媒體調查的法院紀錄，她在過去一年內至少被逮捕兩次，其中包括一次因持有毒品而遭逮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

