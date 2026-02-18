ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）因主演《MIB星際戰警》系列電影走紅全球，79歲的他卻痛失愛女。女兒維多莉亞瓊斯於年初1月1日被發現陳屍飯店，享年34歲，近日女兒的死因公開，證實是古柯鹼中毒意外身亡。

▲湯米李瓊斯的女兒（左）陳屍飯店。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯米李瓊斯的女兒（左）死因曝光。（圖／達志影像／美聯社）

據美媒《PEOPLE》報導，加州舊金山市首席驗屍官辦公室於美國時間2月17日發布消息，維多利亞瓊斯死於「古柯鹼的毒性作用」，並將其死亡方式裁定為「意外」。而家屬已於1月2日對外表示：「我們感謝所有的關心、慰問與祈禱。請在這段艱難時期尊重我們的隱私。謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

舊金山警方與舊金山消防局證實，1月1日凌晨2時52 分，接獲舊金山費爾蒙飯店（San Francisco Fairmont）的通報，並前往處理。兩部門向媒體證實，抵達現場時發現一名死者，當時尚未公布姓名，後來才證實是維多莉亞瓊斯。根據當時取得的錄音檔透露，該起事件被分類為「代碼3，疑似藥物過量，出現發紺（cyanosis）」，指的是血液中氧氣含量過低，通常與心臟或肺部問題相關——會導致皮膚、嘴唇與指甲呈現藍色或紫色。

維多利亞曾於2002年演出爸爸主演的電影《MIB 星際戰警 II》。根據媒體調查的法院紀錄，她在過去一年內至少被逮捕兩次，其中包括一次因持有毒品而遭逮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

湯米李瓊斯維多莉亞古柯鹼藥物過量星際戰警

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

17小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

8小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

18小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

17小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

6小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

6小時前

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

2小時前

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

5小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前0

安芝儇被爆熱戀《換乘4》男嘉賓！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追

27分鐘前0

NewJeans 1年法律戰「最終5缺1」！　紛爭始末與結局一次看

54分鐘前31

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

1小時前22

79歲湯米李瓊斯痛失愛女！　死因證實「古柯鹼中毒」陳屍飯店

1小時前510

李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

1小時前20

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

2小時前1

啾啾、十元閃婚懷孕！5啦啦隊女孩單身畢業　婚後近況曝光

2小時前1115

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

3小時前20

2026春晚超狂4亮點！王楚然花神絕美、武打機器人…收視最高是他

3小時前2

還記得過年必聽的中國娃娃嗎？　娃娃現況曝光「美得像孫芸芸」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    17小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    8小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    18小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    17小時前1
  8. 天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！
    6小時前105
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    6小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合